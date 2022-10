Vagač: Jednofarebné zastupiteľstvo neznamená svojvoľnú správu časti

Bratislava 31. októbra (TASR) – Jednofarebné zastupiteľstvo nie je vstupenkou na svojvoľnú správu mestskej časti (MČ). Ubezpečuje o tom novozvolený starosta bratislavského Starého Mesta Matej Vagač, ktorý bude mať v miestnom zastupiteľstve silnú podporu. Všetkých 25 zvolených kandidátov do poslaneckého zboru je z rovnakej koalície (Team Bratislava, PS), za ktorú v sobotných (29. 10.) spojených voľbách kandidoval aj Vagač.



"Jednofarebné zastupiteľstvo neberieme ako vstupenku na svojvoľnú správu našej mestskej časti. Naopak, je to pre nás veľká zodpovednosť a výzva na absolútne kvalitnú participáciu našich obyvateľov," skonštatoval Vagač.



Dôveru obyvateľov Starého Mesta, ktorú mu vo voľbách vyjadrili, považuje za záväzok, ktorý prijíma s pokorou. Ubezpečuje, že najbližšie štyri roky bude pre mestskú časť pracovať poctivo, efektívne a bez politických výhovoriek. Je pripravený pozorne počúvať občanov. Spoluprácu deklaruje aj vo vzťahu mestskej časti a hlavného mesta.



"Urobíme všetko pre to, aby po nedávnych udalostiach bolo Staré Mesto bezpečným domovom pre všetkých bez rozdielu rasy, pohlavia a orientácie. Čakajú nás náročné mesiace, no nebojím sa," odkázal Vagač.



Medzi jeho priority patrí koncepčné zlepšenie školstva, bezpečnosť a zeleň, ale aj funkčnosť miestneho úradu a starostlivosť o slabších. Pokračovať chce v skvalitňovaní verejného priestranstva, aktívne podporovať kultúru a vznik priestorov pre všetky generácie a komunity.



Vagač vo voľbách získal 50,3 percenta hlasov. Porazil tak doterajšiu starostku Zuzanu Aufrichtovú, ktorej dalo hlas 22,23 percenta voličov.