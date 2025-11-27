< sekcia Regióny
Vagus organizuje Noc vonku, uskutoční sa v ôsmich mestách
Cieľom je upozorniť na narastajúcu chudobu a alarmujúcu situáciu ľudí bez domova.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Občianske združenie Vagus organizuje vo štvrtok osvetovo-aktivistické podujatie Noc vonku. Desať subjektov po celom Slovensku vyzýva verejnosť, aby sa na jednu noc vzdala pohodlia svojho domova a prespala pod holým nebom. Cieľom je upozorniť na narastajúcu chudobu a alarmujúcu situáciu ľudí bez domova. Svoj postoj budú mať ľudia možnosť osobne vyjadriť v Bratislave, Nitre, Trnave, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove, Humennom a v Košiciach. TASR o tom informovala riaditeľka OZ Vagus Alexandra Kárová.
„V uliciach vidíme stále viac ľudí bez domova a ľudí, ktorí sa snažia zabezpečiť si svoje základné životné potreby rôznymi spôsobmi, ktoré pre nich nie sú dôstojné. Okrem toho, že sa prizeráme, ako sa do chudoby prepadáva stále viac ľudí, zvyšuje sa napätie v celej spoločnosti,“ poznamenala Kárová.
V bratislavskej Novej Cvernovke štartuje program Noci vonku o 19.00 h živým nahrávaním podcastu. Nasledujú vystúpenia štyroch osobností, ktoré sa na chudobu pozrú z rôznych uhlov. Vystúpi sociologička a bývalá premiérka Iveta Radičová, facilitátorka Zuzana Vasičáková Očenášová, evanjelická farárka Anna Polcková a majiteľ barbershopu, ktorý strihá a holí ľudí bez domova, Tomáš Slamka. Následne zahrá kapela Walter Schnitzelsson.
Podujatie vyvrcholí spoločným prespaním v Parku pod Palmou. Ráno čakajú účastníčky a účastníkov spoločné raňajky. Podujatie je bezplatné a na programe sa môže zúčastniť ktokoľvek, bez ohľadu na to, či sa rozhodne prespať pod holým nebom.
Okrem Bratislavy sa bude podujatie konať aj v komunitnom centre Kubik v Trnave, v Kine Palace v Nitre, v Stanici Žilina - Záriečie či v banskobystrickom kultúrnom centre Záhrada. Okrem toho bude Noc vonku aj v bistre v Humennom, v Krajskej knižnici P.O. Hviezdoslava v Prešove a v Košiciach v Tabačke, Ťahanovskej záhrade a Slobodnej demokratickej škole a v Kine Úsmev, priblížil Vagus.
Chudoba na Slovensku podľa OZ rastie, bez domova žije viac ako 71.000 ľudí. Okrem toho na Slovensku žije skoro milión ľudí v riziku, že sa do chudoby prepadne. Tvrdí, že pre týchto ľudí aj malý výpadok príjmu spôsobený chorobou či nečakanou stratou práce môže postupne vyústiť až do straty bývania. „Komerčné nájmy neustále rastú a alternatíva nie je dostupná. Mestské nájomné bývanie s regulovaným nájmom tvorí len dve percentá zo všetkých bytov na Slovensku,“ skonštatoval Vagus.
Riešenia ako bezdomovectvu predchádzať a ako efektívne pomáhať ľuďom, ktorí už domov stratili, podľa združenia existujú. Sú definované v Národnej koncepcii prevencie a ukončovania bezdomovstva. OZ Vagus poukázal na to, že štát ich dôkladne neuplatňuje a pokiaľ tak nezačne robiť, ľudia bez domova a ľudia žijúci v extrémnej chudobe budú aj naďalej odkázaní na služby mimovládnych organizácií, ktoré už teraz nemajú kapacitu pre všetkých ľudí v núdzi.
