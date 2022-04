Vagus spúšťa fond bývania, má ľuďom bez domova pomôcť platiť nájom

Bratislava 21. apríla (TASR) - Občianske združenie (OZ) Vagus spúšťa vlastný fond bývania, ktorý pomôže ľuďom bez domova platiť nájom v byte v Bratislave. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka organizácie Alexandra Kárová.



Do fondu môže prispievať verejnosť a peniaze budú použité výhradne na platenie nájmu ľuďom zaradeným v projekte Bývanie OZ Vagus. V rámci projektu združenie platí ľuďom bez domova nájom, tí sa na platení postupne podieľajú stále viac a viac, až do svojej úplnej samostatnosti.



"Peniaze, ktoré týmto spôsobom vyzbierame, budú slúžiť na pokrytie nájmov ľudí zaradených v projekte do doby, kým stabilizujú svoju sociálnu situáciu a budú schopní samostatne fungovať," priblížila Kárová.



Momentálne pracujú s 21 ľuďmi v bývaní a ďalšími 25 ľuďmi, ktorí riešia dôvody ústiace do bezdomovectva. Súčasťou projektu je aj poskytovanie sociálneho poradenstva zo strany sociálnych pracovníkov.



Až 90 percent ľudí bez domova, ktorí boli zaradení do projektu, boli podľa združenia po jeho ukončení schopní plynule prejsť do komerčného nájmu, alebo získali miesto v zariadení sociálnych služieb.



"Bezpečný, dôstojný a stabilný domov v kombinácii s intenzívnym sociálnym poradenstvom je efektívny spôsob ukončovania bezdomovectva," podotkla Kárová. Za tri roky fungovania integračného programu takto Vagus pomohol 42 ľuďom, ktorí nemali domov či boli stratou bývania ohrození.