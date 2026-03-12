< sekcia Regióny
Vajnkošt vo Vajnoroch prinesie to najlepšie z malokarpatských vín
Program sa začne o 17.00 h verejnou koštovkou.
Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Vajnorský vinohradnícky spolok organizuje 4. ročník verejnej koštovky súťažných vín Vajnkošt Via Vitis 2026. Podujatie sa bude konať 21. marca v Dome kultúry v bratislavských Vajnoroch. Priniesť so sebou má to najlepšie z malokarpatských vín. TASR o tom informoval predseda spolku Milan Kodnár.
„Vajnkošt nie je len súťažou vín. Je oslavou práce vinohradníkov, kvality nášho regiónu a pokračovaním tradície, ktorá formuje identitu Vajnor,“ skonštatoval Kodnár.
Podujatie predstaví vína vinárov z Malokarpatského vinohradníckeho rajónu s dôrazom na vinohradnícku obec Vajnory, teda významnú súčasť bratislavskej vinárskej tradície. Program sa začne o 17.00 h verejnou koštovkou, slávnostné vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórií je naplánované na 19.00 h. Nasledovať bude voľné koštovanie spojené s hudbou.
