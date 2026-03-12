Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 12. marec 2026Meniny má Gregor
< sekcia Regióny

Vajnkošt vo Vajnoroch prinesie to najlepšie z malokarpatských vín

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Program sa začne o 17.00 h verejnou koštovkou.

Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Vajnorský vinohradnícky spolok organizuje 4. ročník verejnej koštovky súťažných vín Vajnkošt Via Vitis 2026. Podujatie sa bude konať 21. marca v Dome kultúry v bratislavských Vajnoroch. Priniesť so sebou má to najlepšie z malokarpatských vín. TASR o tom informoval predseda spolku Milan Kodnár.

„Vajnkošt nie je len súťažou vín. Je oslavou práce vinohradníkov, kvality nášho regiónu a pokračovaním tradície, ktorá formuje identitu Vajnor,“ skonštatoval Kodnár.

Podujatie predstaví vína vinárov z Malokarpatského vinohradníckeho rajónu s dôrazom na vinohradnícku obec Vajnory, teda významnú súčasť bratislavskej vinárskej tradície. Program sa začne o 17.00 h verejnou koštovkou, slávnostné vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórií je naplánované na 19.00 h. Nasledovať bude voľné koštovanie spojené s hudbou.
.

Neprehliadnite

SR zrealizovala dva záverečné evakuačné lety z Blízkeho východu

VIDEO: CHORVÁTSKI VRECKÁRI NA BRATISLAVSKOM HRADE: Polícia zasiahla

Premiér: Slovnaft bude samoregulovať ceny pohonných látok

KOMENTÁR J. HRABKA: Po rokovaní delegátov KDH a SaS