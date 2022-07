Vajnorčania môžu o strom do svojej záhrady požiadať do konca júla

Bratislava 26. júla (TASR) – Obyvatelia bratislavských Vajnor môžu ešte do konca júla požiadať mestskú časť o strom do svojej záhrady. V rámci projektu Strom do domu chce samospráva prispieť k zelenším Vajnorám a k ochrane klímy.



"Strom pri dome bude vytvárať vhodnú a zdravú mikroklímu, spevňovať pôdu, zvyšovať vlhkosť vzduchu a prinášať mnohé ďalšie benefity," uviedla mestská časť na svojom webe. Na výber majú záujemcovia veľkokorunné stromy, ako jelša lepkavá či dub červený. Taktiež aj strednokorunné stromy, ako čerešňa vtáčia alebo čremcha strapcovitá. Rovnako aj malokorunné, napríklad okrasnú jabloň. Vybrať si môžu tiež z ovocných stromov, možnosťami sú jabloň, hruška, čerešňa alebo muchovník.



Záujemcovia musia najskôr vyplniť online dotazník, v ktorom si vyberú konkrétny druh stromu. Aby strom dostali, musia splniť určité podmienky. Patrí medzi ne trvalý pobyt vo Vajnoroch, vhodné miesto na zasadenie stromu a zabezpečenie jamy na výsadbu. Záleží tiež na poradí doručenia žiadosti. Mestská časť vyhodnotí žiadosti do konca augusta. Výsadba na pozemkoch, ktoré splnia podmienky, bude prebiehať počas októbra a novembra tohto roku.