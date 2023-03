Vajnorčania môžu opäť rozhodnúť o využití participatívneho rozpočtu

Bratislava 16. marca (TASR) - Obyvatelia bratislavských Vajnôr majú aj tento rok možnosť podieľať sa na využití sumy 12.000 eur z participatívneho rozpočtu. Svoje návrhy môžu posielať do 15. apríla. Mestská časť o tom informuje na svojom webe.



"Opäť budete mať možnosť navrhovať vylepšenia našej mestskej časti a následne hlasovať o návrhoch, z ktorých úspešné budú zrealizované," konštatuje samospráva.



Zámerom návrhu na využitie participatívneho rozpočtu má byť konkrétne opatrenie, ktoré bude slúžiť obyvateľom a prispeje k skvalitneniu a zlepšeniu života v mestskej časti. Navrhnutý projekt môže mať charakter jednoduchej zmeny verejného priestoru alebo môže podporiť nové kultúrne podujatia či služby pre obyvateľov. Odporúčaná suma, ktorou je možné podporiť jeden návrh, je 3000 eur.



"Do hlasovania budú zaradené len projekty, ktorých realizácia je v možnostiach mestskej časti alebo sú na ňom pripravení spolupracovať všetci zúčastnení aktéri," podotýka samospráva. Pripomína tiež, že projekt je možné realizovať len na území mestskej časti, na jej majetku alebo na majetku v jej správe.



Návrhy je možné posielať miestnemu úradu do 15. apríla. Obyvatelia tak môžu urobiť písomne alebo elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy vajnory@vajnory.sk. V priebehu mája a júna by mali obyvatelia rozhodovať o tom, ktoré z návrhov budú tento rok zrealizované.



Minulý rok bolo z participatívneho rozpočtu zrealizované napríklad zatienenie pieskoviska na Koniarkovej ulici či vybudované pieskovisko s tienením na ihrisku Príjazdná.