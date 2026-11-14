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Vajnorský širáček bude venovaný nehmotnému kultúrnemu dedičstvu SR
V sobotňajšej prehliadke vo vajnorskom dome kultúry sa okrem domáceho detského folklórneho súboru Podobenka predstavia aj telesá zo Šamorína, Cífera či Považskej Bystrice.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Tohtoročný Vajnorský širáček privíta počas víkendu (14. - 15. 11.) umelecké súbory z viacerých miest Slovenska. Už 11. ročník prehliadky amatérskych folklórnych súborov a divadiel bude zároveň venovaný nehmotnému kultúrnemu dedičstvu Slovenska. Informovali o tom z mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktorá je partnerom organizátora podujatia, občianskeho združenia Podobenka z Vajnor.
„Program zvýrazní prvky zapísané Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska - tradičné bábkarstvo na Slovensku, vajnorský ornament i drotárstvo,“ uviedla samospráva. „Súčasťou podujatia bude aj výstava insitných obrazov Igora Zemana a v nedeľu premietanie historických dokumentov o Vajnoroch,“ dodala.
V sobotňajšej prehliadke vo vajnorskom dome kultúry sa okrem domáceho detského folklórneho súboru Podobenka predstavia aj telesá zo Šamorína, Cífera či Považskej Bystrice. V nedeľňajšej prehliadke divadiel čakajú na návštevníkov okrem súborov z hlavného mesta tiež divadelný súbor Hron z Kozároviec.
Program je webe mestskej časti Bratislava-Vajnory.
„Program zvýrazní prvky zapísané Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska - tradičné bábkarstvo na Slovensku, vajnorský ornament i drotárstvo,“ uviedla samospráva. „Súčasťou podujatia bude aj výstava insitných obrazov Igora Zemana a v nedeľu premietanie historických dokumentov o Vajnoroch,“ dodala.
V sobotňajšej prehliadke vo vajnorskom dome kultúry sa okrem domáceho detského folklórneho súboru Podobenka predstavia aj telesá zo Šamorína, Cífera či Považskej Bystrice. V nedeľňajšej prehliadke divadiel čakajú na návštevníkov okrem súborov z hlavného mesta tiež divadelný súbor Hron z Kozároviec.
Program je webe mestskej časti Bratislava-Vajnory.