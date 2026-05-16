Vajnory budú centrom hudby, folklóru a miestnych tradícií
Autor TASR
Bratislava 16. mája (TASR) - Bratislavské Vajnory budú počas víkendu (16. - 17. 5.) centrom hudby, folklóru a miestnych tradícií. Vajnorská dychovka si totiž pripomenie jubileum, 160 rokov od svojho vzniku. Pripravený je hudobno-kultúrny program, ochutnávka lokálnych vín, gastrozóna i oddychová zóna. TASR o tom informoval úsek komunikácie miestneho úradu.
„Vajnorská dychovka patrí k pilierom našej identity a je dôkazom, že aj dedina v meste si dokáže zachovať svojho jedinečného ducha, tradície a kultúru. Už 160 rokov spája ľudí, reprezentuje Vajnory a zostáva živou súčasťou nášho každodenného života“, hovorí starosta Vajnôr Michal Vlček.
Hlavný program osláv bude v sobotu od 15.30 h v Parku pod lipami, v prípade nepriaznivého počasia v Dome kultúry Vajnory. Okrem Vajnorskej dychovky vystúpia aj domáce folklórne súbory Vajnorský okrášľovací spolok a Podobenka z Vajnor. Zablahoželať k jubileu prídu aj spriatelené dychové hudby DH Šípkari z Rače, Šarfianka, 11 z Ivanky a hostia z Moravy - Vacenovjáci a Vracovjáci.
Večer sa uskutoční odovzdávanie ocenení. V nedeľu bude program pokračovať o 10.00 h svätou omšou a po 16.00 vystúpením domácich a spriatelených kapiel.
Súčasťou podujatia budú aj „Vína v parku“ s ochutnávkou lokálnych vín, gastrozóna a oddychová zóna s videoprojekciou mapujúcou históriu Vajnorskej dychovky.
Korene vajnorskej dychovej hudby siahajú do roku 1866, keď organista a učiteľ Václav Kubišta položil základy miestneho muzikanstva. Na jeho prácu nadviazali ďalšie generácie kapelníkov a hudobníkov, ktorí udržiavali tradíciu dychovej hudby nepretržite až do súčasnosti. Významnou osobnosťou histórie kapely bol napríklad František Fekete, ktorý ju viedol 45 rokov, či Titus Pilný, pod vedením ktorého vznikla v roku 1995 súčasná podoba Vajnorskej dychovky.
Počas svojej existencie reprezentovala Vajnorská dychovka nielen mestskú časť, ale aj slovenskú kultúru doma i v zahraničí. Účinkovala napríklad v rakúskom Grazi, talianskom Alviane, absolvovala audienciu u pápeža Jána Pavla II. a predstavila sa aj v nemeckom Regensburgu počas Dní slovenskej kultúry v Bavorsku.
