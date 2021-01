Vajnory otvoria škôlku i pre deti rodičov, ktorí musia chodiť do práce

Bratislava 14. januára (TASR) - V bratislavskej mestskej časti Vajnory otvoria od pondelka (18. 1.) materskú školu pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, ale aj rodičov, ktorí musia chodiť do práce a nedokážu si zabezpečiť starostlivosť o deti.



"Bezpečnosť detí je prvoradá, deti podľa zisteného záujmu rodičov budú prerozdelené do jednotlivých tried, ktoré sa už následne nebudú miešať," priblížil na sociálnej sieti starosta Vajnôr Michal Vlček. Starosta deklaruje, že všetky priestory budú vydezinfikované a zamestnanci škôlky testovaní na ochorenie COVID-19.



Viaceré bratislavské mestské časti v pondelok (11. 1.) otvorili svoje materské školy a školské kluby pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, respektíve pre tých, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Vo Vajnoroch však nie, a to pre nízky záujem. Starosta Vlček však deklaroval pripravenosť v prípade potreby okamžite otvoriť škôlku pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.