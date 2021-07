Vakcinačné centrá v Nitre a Šali zaočkujú i neregistrovaných záujemcov

Nitra/Šaľa 15. júla (TASR) – Vo vakcinačných centrách Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) v Nitre a Šali sú na najbližšiu nedeľu (18. 7.) stále voľné termíny na očkovanie. Vo veľkokapacitnom očkovacom centre (VOC) v Šali očkujú vakcínou Janssen spoločnosti Johnson&Johnson, voľné sú termíny v čase od 15.20 do 16.20 h. Vo VOC v Nitre sú aktuálne voľné termíny od 9.00 do 14.00 h, očkuje sa očkovacou látkou Comirnaty od Pfizer/BioNTech, informovala hovorkyňa predsedu NSK Oľga Prekopová.



Záujemcovia o očkovanie sa môžu prihlásiť cez webportál spoločnosti Agel SK. „Linky na registráciu a na stiahnutie dokumentov sú zverejnené na webovej stránke Nitrianskeho samosprávneho kraja,“ povedala Prekopová. Zaočkovať sa môžu dať aj neregistrovaní záujemcovia, ale len do naplnenia kapacity centier. „Všetkým neregistrovaným záujemcom odporúčame, aby navštevovali vakcinačné centrá popoludní,“ upozornila Prekopová.