Vakcinačný tím zaočkoval študentov prievidzského gymnázia na ich popud

Prievidza 29. septembra (TASR) - Možnosť zaočkovať sa proti ochoreniu COVID-19 priamo v priestoroch svojej školy využilo v stredu viac ako 20 žiakov Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi a ich rodinných príslušníkov. Študentov očkoval vakcínou od Pfizer/BioNTech výjazdový vakcinačný tím Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach. Aktivita prišla priamo od študentov.



"Zaočkovať sme sa rozhodli spoločne aj s rodičmi, a to kvôli tomu, že aj školy a triedy u nás na škole sa začali postupne čoraz viac zatvárať, začal sa tam šíriť vírus. Rozhodla som sa aj kvôli rôznym opatreniam, niekde som sa totiž nemohla dostať kvôli tomu, že som nebola zaočkovaná," povedala 14-ročná študentka Izabela. O očkovaní sa podľa nej v škole so spolužiakmi veľmi nerozprávajú, aby sa nepohádali, každý má totiž na to iný názor. "Väčšinou moje blízke kamarátky a kamaráti s tým veľmi nesúhlasia," podotkla.



"Ako zdravotník túto akciu osobne veľmi podporujem, keďže je to ústretový krok pre rodičov. Nemusia ísť do nemocnice, nemusia sa báť, že tam deti prídu do styku s pacientmi s COVID-19, že budú mať nejaké traumatické zážitky. Predsa len nemocnica nie je ideálne miesto," poznamenal primár urgentného príjmu NsP v Bojniciach Milan Henčel, ktorému na gymnáziu zaočkovali syna.



Pripomenul, že na Slovensku prepukla tretia vlna pandémie a očkovanie je zatiaľ jediným opatrením, ktoré sa dá aspoň preventívne zvládnuť. "Máme skúsenosti, že sú aj ťažké stavy aj očkovaných pacientov. Nemôžeme to jednoznačne vylúčiť, ale predpokladáme, že priebeh ochorenia bude ľahší. Deti, ktoré nemusia mať ťažší priebeh ochorenia, aj keď budú očkované, tak nemusia byť nosičmi a nakaziť ostatných," ozrejmil.



Aktivita v podobe očkovania na škole prišla priamo od študentov, podotkla riaditeľka gymnázia Eleonóra Porubcová. "My deti nerozdeľujeme na očkované a neočkované. Našou úlohou je učiť, nie zabezpečovať zdravotný stav. Ale keď sa nám jedného dňa ocitlo z 30 tried 16 v karanténe a časť detí mohla ísť poobede po svojich krúžkoch a druhá musela zostať doma, tak sa im to samozrejme nepáčilo," ozrejmila Porubcová.



Možnosť zaočkovať sa podľa nej využilo 24 študentov, pôvodne sa ich však prihlásilo o dosť viac, niektorí sú však v karanténe a niektorým nevyhovoval deň, pretože musia prísť s rodičom. Škola je podľa riaditeľky v prípade záujmu pripravená organizovať ďalšie očkovanie.