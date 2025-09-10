< sekcia Regióny
Valaská Dubová otvorila námestie s osvetlenou travertínovou fontánou
Autor TASR
Valaská Dubová 10. septembra (TASR) - V obci Valaská Dubová, ktorá je obľúbeným východiskom na turisticky vyhľadávanú destináciu Veľký Choč, slávnostne otvorili nové námestie s fontánou, ktorej dominantu tvorí kus spišského travertínu - prírodného kameňa s unikátnou textúrou. Obec o tom informovala na sociálnej sieti.
„Večer sa fontána mení na magický prvok obce, keď jej osvetlenie zvýrazní krásu travertínu a celý priestor nádherne žiari,“ uviedla obec s tým, že reprezentatívny priestor sa stal novým srdcom obce.
Atmosféru slávnostného otvorenia sprevádzala kapela Georg Band, ktorá rozozvučala námestie svojou hudbou. Obec dodala, že novootvorené námestie bude slúžiť na stretávanie, oddych a spoločné chvíle pre obyvateľov i návštevníkov obce.
Rekonštrukcia námestia bola realizovaná aj vďaka finančnej podpore Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Miestnej akčnej skupiny Dolný Liptov, Žilinského samosprávneho kraja a sponzorským darom.
