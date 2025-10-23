< sekcia Regióny
Pre požiar v bytovke plánuje obec Valaská vyhlásiť zbierku na pomoc
Vyhlásenie zbierky a vytvorenie transparentného účtu pre dotknutých ľudí musia schváliť v obecnom zastupiteľstve.
Autor TASR
Valaská 23. októbra (TASR) - Obec Valaská v Breznianskom okrese plánuje pre rozsiahly požiar v miestnom bytovom dome vyhlásiť dobrovoľnú zbierku na pomoc zasiahnutých rodinám. Vyplýva to z programu mimoriadneho obecného zastupiteľstva, ktoré bude vo štvrtok o 16.00 h. TASR o tom informoval starosta Peter Jenča.
Dodal, že udalosť bude hlavným bodom zasadnutia miestneho parlamentu. Vyhlásenie zbierky a vytvorenie transparentného účtu pre dotknutých ľudí musia schváliť v obecnom zastupiteľstve. K dispozícii pre tých, ktorí chcú prispieť, bude podľa neho v najbližších dňoch. Podotkol, že rodiny zo zničených a poškodených bytov sú v súčasnosti u rodiny a sú mimo svojho domova. Pripomenul, že počas záchrannej akcie zdravotníci ošetrili štyroch ľudí a jeden človek je v nemocnici.
Požiar vypukol v utorok (21. 10.) v skorých ranných hodinách na Námestí 1. mája 461/9. Postihnutých bolo celkovo 16 bytov, z toho tri sú zničené a nie sú v aktuálnom stave spôsobilé na bývanie. Statik po obhliadke poškodených bytov v jednom vchode konštatoval, že si po požiari vyžadujú celkovú rekonštrukciu. Starosta vo štvrtok doplnil, že byt na spodku bytového domu je po hasení zasiahnutý vodou.
Pri požiari zasahovali policajti z Podbrezovej, ktorí zasiahli pri evakuácii celého bytového domu. Pomáhali aj dobrovoľní hasiči z Valaskej, hasiči a záchranná zdravotná služba z Brezna.
