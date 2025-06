Vo Valaskej sa diskutovalo o budúcnosti rómskej inklúzie

Valaská 23. júna (TASR) - V Centre príležitostí Valaská na Horehroní sa v pondelok konalo odborné pracovné stretnutie, na ktorom sa diskutovalo o podpore rómskej inklúzie v rámci prípravy nového programového obdobia Európskej únie (EÚ). Príkladom dobrej praxe môže byť podľa účastníkov aj tunajšia práčovňa, ktorá ako sociálny podnik zamestnáva vyše 50 ľudí.



Na pracovnom stretnutí vo Valaskej o efektívnej a udržateľnej podpore rómskej inklúzie na Slovensku diskutovali zástupcovia komunitných centier či sociálnych podnikov, splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško či zastupujúci vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Radim Dvořák. Cieľom bolo okrem iného zosumarizovať skúsenosti a dobré príklady z praxe v kontexte tvorby nového programového obdobia EÚ.



Podľa splnomocnenca pre rómske komunity sa na stretnutí hovorilo najmä o kľúčových oblastiach, v ktorých je potrebné zlepšiť realizované opatrenia. „V prvom rade je to trh práce, na to môžeme nadviazať vzdelávanie, osvetu, zdravie a všetky atribúty spájané s rómskou komunitou. Veľmi dôležité je samozrejme aj bývanie,“ skonštatoval Daško. Za strategický v rámci inklúzie Rómov v ostatných rokoch považuje projekt Rozvojové tímy, ktorý prepája investičné projekty s mäkkými aktivitami. „V novom programovom období budeme chcieť, aby sa doň pridalo ďalších 60 obcí,“ dodal Daško.



EÚ podľa zástupcu Európskej komisie na Slovensku víta záujem a diskusiu o tom, ako nastaviť financovanie pomoci marginalizovaným rómskym komunitám v nadchádzajúcom európskom rozpočte. Za kľúčové považuje Dvořák udržateľné a finančne životaschopné projekty, pripomína však, že problém s inklúziou sa nedá vyriešiť len financiami.



„Musíme sa baviť o tom, akým spôsobom viac vťahovať príslušníkov rómskej komunity do riešenia ich problémov a ako počúvať ich názory na to, ako ich situáciu zlepšiť. Nejde len o to, peniaze z európskych fondov minúť na čokoľvek, ale použiť ich zmysluplne tak, aby sa nastavili procesy, ktoré budú udržateľné. Aby Slovensko postupne dosiahlo to, že túto problematiku bude schopné riešiť aj bez európskych fondov,“ uviedol zastupujúci vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR.



Dobrým príkladom z praxe v rámci inklúzie Rómov môže byť podľa účastníkov stretnutia sociálny podnik vo Valaskej. Tunajšia práčovňa so sušiarňou zamestnáva Rómov, ale tiež zdravotne postihnutých či bývalých odsúdených. Podnik funguje už desaťročie, aktuálne zabezpečuje služby pre viaceré nemocnice, domovy sociálnych služieb, rezort obrany či viaceré hotely a penzióny na Horehroní.



„Chceme vytvárať príležitosti pre ľudí, ktorí v regióne nevedia nájsť uplatnenie na trhu práce. Momentálne zamestnávame vyše 50 ľudí z okolia 40 kilometrov. Ide aj o ľudí, ktorí dlhodobo nepracovali. Získajú návyky, zručnosti a zároveň sebavedomie, že môžu získať ešte ďalšiu inú prácu,“ zhrnul Ivan Mako z Centra príležitostí Valaská, ktoré za sociálnym podnikom stojí.