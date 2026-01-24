< sekcia Regióny
Valentín v Múzeu SNR v Myjave spojí históriu s láskou
Autor TASR
Myjava 24. januára (TASR) - Valentínske podujatie s názvom Zákutia lásky určené pre širokú verejnosť, ktoré sa uskutoční v Múzeu Slovenských národných rád (SNR) v Myjave 12. a 13. februára, spája historické fakty s dramatickými a romantickými momentmi. Návštevníkov čakajú napríklad scénické prehliadky, ktoré približujú rôzne podoby lásky a zároveň prezentujú slovenskú históriu. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Podujatie predstaví tiež historicko-romantický film, v ktorom vystúpia významní predstavitelia slovenského národného obrodenia - Ľudovít Štúr, Jozef Hurban a Michal Hodža. „Diváci uvidia, že aj títo velikáni riešili bežné i komplikovanejšie vzťahové otázky, často stojace medzi láskou k národu a osobným životom,“ ozrejmila.
Láska bude témou aj ďalšieho príbehu o Anne Kolényovej. „Návštevníci sa dozvedia, ako jej oddanosť a otvorenie domu pre slovenské dobrovoľnícke zbory súviseli s prvou Slovenskou národnou radou,“ doplnila. Počas valentínskeho podujatia budú môcť návštevníci vidieť i rekonštrukciu prvého zasadnutia rady. Súčasťou programu bude aj súťažný kvíz z histórie a lásky s možnosťou získať sladké odmeny.
Prehliadky sa začnú 12. februára od 8.00 h, trvať budú do 13. februára 16.00 h. Na návštevu múzea je nutná predchádzajúca telefonická objednávka. Organizátorom je Múzeum SNR v Myjave.
