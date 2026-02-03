< sekcia Regióny
Valentín v senickom múzeu ponúkne historický pohľad na lásku
Téma večnej lásky sa predstaví aj ako silný zdroj inšpirácie v literatúre a výtvarnom umení.
Autor TASR
Senica 3. februára (TASR) - Valentín v Múzeu Senica, ktorý sa uskutoční v termíne od 13. do 22. februára, sa bude zaoberať večnou láskou. Ponúkne pohľad z historickej, umeleckej aj hravej perspektívy. Návštevníci sa prostredníctvom interaktívnych panelov zoznámia s príbehom svätého Valentína, ktorý sa stal patrónom zamilovaných. Podujatie je určené pre všetky generácie, páry, rodiny aj jednotlivcov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
Téma večnej lásky sa predstaví aj ako silný zdroj inšpirácie v literatúre a výtvarnom umení. „V spolupráci so Záhorskou knižnicou Senica a Záhorskou galériou Jána Mudrocha v Senici sa návštevníci budú môcť ponoriť do umeleckých diel, v ktorých láska zohráva hlavnú úlohu,“ ozrejmila.
Romantickú atmosféru podujatia obohatia tematické skladby v podaní žiakov Základnej umeleckej školy Senica. „V spolupráci s kanceláriou Europe Direct Senica sa návštevníci dozvedia, ako sviatok Valentína oslavujú v rôznych krajinách, aké tradície, zvyky či netradičné prejavy lásky existujú naprieč Európou,“ uviedla.
V rámci Odkazu lásky môžu návštevníci zanechať svoj vlastný zamilovaný odkaz a prezrieť si výstavu zamilovaných odkazov z minulých ročníkov, ktorá mapuje príbehy lásky návštevníkov za celé obdobie trvania tohto podujatia. „Okrem toho sa návštevníci môžu zapojiť do tzv. srdiečkovej súťaže, vyskúšať si hravú aktivitu Srdce večnosti, odfotiť sa pri tematickej fotostene alebo si zakúpiť visací zámok ako symbol lásky a uzamknúť ho,“ dodala Moravcová.
