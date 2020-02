Valentínska prehliadka Oravského hradu bude pri svetle sviečok

Oravský Podzámok 12. februára (TASR) - Sviatok všetkých zamilovaných sa bude tento rok na Oravskom hrade niesť v znamení historickej prehliadky pri svetle sviečok. Riaditeľka správcovského Oravského múzea P. O. Hviezdoslava Mária Jagnešáková informovala, že valentínske podujatie s názvom Stará láska nehrdzavie sa uskutoční túto sobotu (15. 2.) vo večerných hodinách.



Súčasťou prehliadky hradu bude hudobné a divadelné vystúpenie. "Pozriete sa na zásnuby v šľachtických rodinách a na zvyky spojené so svadbou. Vychutn si neopakovateľnú atmosféru dňa zamilovaných na Oravskom hrade, kde svoj príbeh lásky prežili aj Juraj Turzo a Alžbeta Czoborová," pozvala Jagnešáková s tým, že súčasťou podujatia je aj súťaž o svadbu na Oravskom hrade a ďalšie ceny.



Vstupy do hradu budú v časoch o 17.00, 17.30, 18.00 a 18.30 h.



Oravský hrad vybudovali ako "orlie hniezdo" na skale nad riekou Orava v Oravskom Podzámku. Ide o jednu z najväčších turistických atrakcií severného Slovenska. Hrad začali budovať na mieste starého dreveného hrádku po tatárskom vpáde v roku 1241. Tvorí ho rad budov sledujúcich tvar hradného vrchu a brala. V roku 1556 sa dostal do rúk Turzovcom, ktorí uskutočnili jeho najrozsiahlejšiu prestavbu. Dnešnú podobu dostal Oravský hrad v roku 1611.