< sekcia Regióny
Valentínsky víkend ponúkne v Banskej Štiavnici viacero podujatí
Centrom valentínskeho diania bude v sobotu (14. 2.) Námestie sv. Trojice, kde sa od 10.00 do 17.00 h uskutoční Valentínsky art market.
Autor TASR
Banská Štiavnica 12. februára (TASR) - Valentínsky víkend v Banskej Štiavnici ponúkne viacero podujatí. Od piatka (13. 2.) do nedele (15. 2.) si môžu návštevníci vychutnať viaceré umelecké zážitky, romantické večere aj oddych v prírode. TASR o tom informovala Lívia Olahová, marketingová koordinátorka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Banská Štiavnica.
Centrom valentínskeho diania bude v sobotu (14. 2.) Námestie sv. Trojice, kde sa od 10.00 do 17.00 h uskutoční Valentínsky art market, na ktorom lokálni remeselníci a tvorcovia ponúknu originálne ručne vyrábané darčeky.
„Popoludní sa atmosféra na námestí ešte viac rozprúdi. V čase od 14.00 do 16.00 h bude priestorom znieť párty hudba, ktorá dodá Valentínu energiu a veselšiu náladu,“ priblížila Olahová. Večerným symbolickým vyvrcholením dňa bude o 18.00 h rozsvietenie Majáka lásky, ktorý bude svietiť počas celého večera.
Špeciálny valentínsky program ponúkne aj minifestival Februárové pralinky v réžii mesta Banská Štiavnica. Jeho súčasťou bude šansónový recitál Petry Hapkovej, prednáška etnologičky a historičky Kataríny Nádaskej, koncert Morena Band či premietanie filmu Búrlivé výšiny v kine Akademik.
Valentínsku akciu pripravilo aj Slovenské banské múzeum. Páry, ktoré si zakúpia vstupenky do Starého zámku, získajú zdarma aj vstup do Galérie Jozefa Kollára. Návštevníci budú môcť počas víkendu zažiť v Banskej Štiavnici aj degustáciu vín či tematickú večeru v miestnych hoteloch a reštauráciách.
Súčasťou programu bude aj Semaforová párty v štyroch zapojených podnikoch. „Jej princíp je jednoduchý a hravý - návštevníci si vyzdvihnú farebný náramok, ktorý vyjadruje ich valentínsky status. Červený znamená som zadaný, žltý chcem sa baviť a zelený som single a rád sa zoznámim,“ priblížil Ľudovít Kaník, podpredseda OOCR Región Banská Štiavnica.
Centrom valentínskeho diania bude v sobotu (14. 2.) Námestie sv. Trojice, kde sa od 10.00 do 17.00 h uskutoční Valentínsky art market, na ktorom lokálni remeselníci a tvorcovia ponúknu originálne ručne vyrábané darčeky.
„Popoludní sa atmosféra na námestí ešte viac rozprúdi. V čase od 14.00 do 16.00 h bude priestorom znieť párty hudba, ktorá dodá Valentínu energiu a veselšiu náladu,“ priblížila Olahová. Večerným symbolickým vyvrcholením dňa bude o 18.00 h rozsvietenie Majáka lásky, ktorý bude svietiť počas celého večera.
Špeciálny valentínsky program ponúkne aj minifestival Februárové pralinky v réžii mesta Banská Štiavnica. Jeho súčasťou bude šansónový recitál Petry Hapkovej, prednáška etnologičky a historičky Kataríny Nádaskej, koncert Morena Band či premietanie filmu Búrlivé výšiny v kine Akademik.
Valentínsku akciu pripravilo aj Slovenské banské múzeum. Páry, ktoré si zakúpia vstupenky do Starého zámku, získajú zdarma aj vstup do Galérie Jozefa Kollára. Návštevníci budú môcť počas víkendu zažiť v Banskej Štiavnici aj degustáciu vín či tematickú večeru v miestnych hoteloch a reštauráciách.
Súčasťou programu bude aj Semaforová párty v štyroch zapojených podnikoch. „Jej princíp je jednoduchý a hravý - návštevníci si vyzdvihnú farebný náramok, ktorý vyjadruje ich valentínsky status. Červený znamená som zadaný, žltý chcem sa baviť a zelený som single a rád sa zoznámim,“ priblížil Ľudovít Kaník, podpredseda OOCR Región Banská Štiavnica.