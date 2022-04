Na záchranu Coburgovskej šaľandy vyhlásili verejnú zbierku

Vaľkovňa 19. apríla (TASR) – Občianske združenie Coburgovci na Slovensku spoločne s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie organizujú verejnú finančnú zbierku na záchranu šaľandy – hámorníckej ubytovne v obci Vaľkovňa v okrese Brezno. Objekt je zničený po veľkom požiari vo februári tohto roku.



Šaľanda bola významnou súčasťou Pohorelského železiarskeho komplexu, kedysi prosperujúceho podniku Coburgovcov. Patrila do areálu Ferdinandovej huty v Novej Maši, dnes časti obce Vaľkovňa. Ako informuje OOCR Región Horehronie, areál bol technicky najpokrokovejší nielen v rámci Pohorelského železiarskeho komplexu na Horehroní, ale i spomedzi hutníckych lokalít 19. storočia na Slovensku. „Jednalo sa o dômyselne založené sídlo, ktorému dominovala vysoká pec, nachádzali sa tam pomocné hámre, sústava vodných náhonov, sklad dreva, vážnica a aj ubytovňa pre hámorníkov, zvaná šaľanda,“ uvádza OOCR.



Donedávna poskytovala stály príbytok aj niekoľkým rodinám, bola i miestom oddychu potomkov hámorníkov, ktorí si byty uchovávali ako spomienku na svojich predkov. Niektoré z bytov boli v autentickom stave až do spomínaného požiaru.



Záchrana šaľandy bude podľa organizátorov zbierky nesmierne náročná, pretože ide o historický objekt z polovice 19. storočia s rozlohou 650 m2. „Bude k nej potrebné pristupovať veľmi citlivo s dôrazom na jej architektonicko-historické hodnoty. Obraciame sa na verejnosť s prosbou o pomoc, pretože bez finančnej podpory to nezvládneme. Stane sa ruinou ako mnohé iné na Slovensku, pre región by to bola nesmierne veľká strata,“ uviedla predsedníčka združenia Coburgovci na Slovensku Veronika Aschenbrierová.



Finančné prostriedky použijú na vypracovanie statického posudku a základné záchranné práce. Posudok, ktorý určí rozsah škôd a poškodenie statiky, spolu s návrhom záchranných opatrení sú prvé a najdôležitejšie kroky, vďaka ktorým bude možné plánovať ďalšiu obnovu.



„Šaľandu môže zachrániť každý dobrovoľník prostredníctvom verejnej finančnej zbierky na portáli Donio,“ informuje OOCR Región Horehronie.