Vallo apeluje pre zimu na väčšiu všímavosť voči ľuďom bez domova

Bratislava 20. decembra (TASR) - V Bratislave žijú na ulici stovky ľudí, ktorí počas zimy čelia tým najhorším podmienkam. Mnohí majú chatrné zdravie a teploty hlboko pod nulou pre nich môžu znamenať ohrozenie života. Upozorňuje na to primátor hlavného mesta Matúš Vallo, ktorý žiada verejnosť o väčšiu všímavosť k svojmu okoliu. Zároveň oznámil, že samospráva zaviedla takzvaný zimný protokol.



Pracovníci mestského terénneho tímu v spolupráci s oddelením dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova zintenzívňujú v zimných mesiacoch prácu v teréne. Ľuďom na ulici ponúkajú teplé oblečenie, teplý nápoj, jedlo či spací vak.



"Počas zimných mesiacov (december až február) poskytujeme krízové nočné ubytovanie v mobilných kontajneroch mestského karanténneho zariadenia vrátane teplej večere, možnosti hygieny, čistého šatstva a ľahkých raňajok," uviedol na sociálnej sieti Vallo.



Do krízového nočného ubytovania môže človeka, ktorý plánoval stráviť noc na ulici, priviezť mestská polícia alebo mimovládne organizácie. V kamennej budove bývalej nocľahárne Mea Culpa je po novom zriadená 24-hodinová pobytová služba pre ľudí ohrozených stratou bývania.



Pripravená pomôcť je aj bratislavská mestská polícia. S pracovníkmi sekcie sociálnych vecí hlavného mesta sa bude počas nočných hodín zameriavať na ľudí, ktorí sú bez domova a vo verejnom priestore. "Keďže práve im hrozí najväčšie riziko podchladenia. Budú im poskytovať potrebnú pomoc, ako napríklad teplý odev," spresnil primátor.



V prípade, že je človek v ohrození a noc na ulici preňho môže byť fatálna, mestská polícia privolá spolupracujúcu prepravnú službu. Tá zabezpečí prevoz ohrozeného človeka do krízového mestského nocľahu alebo v prípade plného stavu do Nocľahárne sv. Vincenta Depaul.



Mestu pomáhajú pri pomoci ľuďom bez domova aj mimovládne organizácie. Spoločne ľudí žiadajú, aby kontaktovali mestskú políciu na čísle 159 ak zistia, že má niekto stráviť noc vonku bez možnosti zohriatia sa. Ak niekto zbadá človeka, ktorý má príznaky podchladenia (tras, chvenie, mumlanie, nezrozumiteľná reč) je potrebné bezodkladne kontaktovať zdravotných záchranárov na čísle 155.