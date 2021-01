Vallo: Benefitom testovania je zisťovanie podielu mutácie koronavírusu

Bratislava 30. januára (TASR) - Bratislavský primátor Matúš Vallo považuje za jeden z benefitov dobrovoľného víkendového testovania v Bratislave zisťovanie podielu britskej mutácie nového koronavírusu na šírení vírusu. Uviedol to na sociálnej sieti.



Informoval, že každý, kto má pozitívny výsledok antigénového testu a dal sa otestovať v dočasných odberových miestach pri vozidlách MHD s rezervačným systémom, je tak pozvaný aj na PCR test. Prostredníctvom tohto testu sa zisťuje forma vírusu. "Bude to veľmi dôležitý údaj, pretože nám veľa napovie o ďalšom vývoji situácie v Bratislave," doplnil.



Zdôraznil, že ak bude percento britskej mutácie medzi pozitívnymi vysoké, s najväčšou pravdepodobnosťou sa efekt tejto agresívnejšej mutácie už aspoň sčasti prejavil aj v aktuálnej krivke infikovaných a pri súčasných opatreniach je nádej na ďalší pokles incidencie nových prípadov.



"Pokiaľ však toto percento bude menšie, bude to znamenať, že agresívnejšia podoba tohto vírusu ešte neukázala svoju silu a budeme musieť byť maximálne obozretní," podotkol. V tejto súvislosti apeluje na verejnosť, aby sa v záujme vlastnej ochrany a ochrany svojich blízkych dala otestovať.



Upozornil, že termín na niektorých bratislavských odberových miestach si môžu občania rezervovať aj prostredníctvom stránky covid.bratislava.sk.



Vallo avizuje, že od budúceho týždňa bude v Bratislave rozšírený počet odberových miest, čo by malo zvýšiť kapacitu testovania.