Vallo: Bratislava je najzaočkovanejšia, zatváranie prevádzok nehrozí

Bratislava 11. augusta (TASR) – Bratislava je v súčasnosti najzaočkovanejšie miesto na Slovensku aj medzi seniormi. Kompletné zatváranie prevádzok v hlavnom meste nehrozí. Skonštatoval to primátor Bratislavy Matúš Vallo v súvislosti s novým COVID automatom, ktorý v utorok (10. 8.) schválila vláda. Víta, že sa riadi regionálnym princípom a zohľadňuje mieru zaočkovanosti, špeciálne v kategórii seniorov.



"Bratislava je dnes najzaočkovanejšie miesto na Slovensku aj medzi seniormi a čierna farba automatu, ktorá by znamenala kompletné zavretie prevádzok, teda v Bratislave nehrozí," podotkol Vallo.



Tým, že sa dali obyvatelia zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, sa podľa šéfa slovenskej metropoly rozhodli chrániť seba aj svojich najbližších. "Ale zároveň ste prispeli aj k tomu, že život v našom meste si ako komunita môžeme spraviť znesiteľnejším aj v ťažších časoch, ktoré nás nesporne čakajú," poznamenal Vallo, ktorý sa pri tejto príležitosti zároveň poďakoval každému, kto sa rozhodol dať sa zaočkovať.



Nový COVID automat zavádza päť farieb rizikovosti okresov - od zelenej (monitoring), cez oranžovú (ostražitosť), červenú (1. stupeň ohrozenia), bordovú (2. stupeň ohrozenia), až po čiernu (3. stupeň ohrozenia). Pri zmene farby sa má brať do úvahy okrem počtu nakazených napríklad aj zaočkovanosť okresu v populácii nad 50 rokov. Čím viac očkovaných v tejto skupine ľudí bude daný okres mať, tým bude väčšia šanca, že sa posunie do lepšej farby a napriek číslu nakazených v ňom budú platiť miernejšie opatrenia.



Prevádzky sa po novom rozhodnú, či budú púšťať iba zaočkovaných alebo negatívne testovaných a ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, alebo všetkých vrátane neočkovaných a netestovaných. Podľa toho sa potom budú odvíjať aj ďalšie opatrenia.