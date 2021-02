Vallo: Cez víkend sa má testovať, no stále nevieme, koho primárne

Bratislava 5. februára (TASR) - Je piatok popoludní, cez víkend by malo nasledovať testovanie, ale samosprávy ešte stále nevedia, koho sa bude primárne týkať a koľko odberných miest je potrebné pripraviť, aby dostatočne zabezpečili záujem o testovanie. Na sociálnej sieti na to upozornil primátor Bratislavy Matúš Vallo.



"Bohužiaľ, táto situácia sa opakuje každý týždeň. Vláda, koalícia, komisia do úmoru zasadajú, čiastkové informácie sa líšia a na finálny výstup v podobe uznesenia vlády čakáme do posledného pracovného dňa," skonštatoval bratislavský primátor.



Zároveň informoval, že na víkend zriadil 13 odberných tímov na siedmich miestach pri vozidlách MHD s rezervačným systémom a bez čakania na výsledok. Ďalšie dočasné odberné miesta otvárajú aj niektoré bratislavské mestské časti.



"Vzhľadom na vysokú prítomnosť britskej mutácie nového koronavírusu v hlavnom meste, všetkým, ktorí sa potrebujú otestovať, odporúčame predovšetkým online rezerváciu testu. To by malo zabrániť tvoreniu radov a zaručiť vyššiu bezpečnosť pri testovaní," uviedol Vallo. Počas víkendu však budú pre ľudí dostupné aj odberové miesta bez rezervácie. V prípade, že sa na takom mieste bude tvoriť dlhší rad, odporúča zvoliť iné miesto, alebo čas.



Predbežný zoznam všetkých miest na víkendové testovanie, ako aj už zriadených trvalých mobilných odberových miest v Bratislave je zverejnený na webe covid.bratislava.sk.