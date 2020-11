Vallo chápe pochybnosti o potrebe ďalšieho testovania v Bratislave

Bratislava 1. novembra (TASR) - Ak zostane aj po nedeľných odberoch na celoplošnom testovaní podiel nakazených v Bratislave taký nízky, primátor hlavného mesta Matúš Vallo sa obáva, že druhé kolo testovania sa v meste už nestretne s takým pochopením. Vyhlásil to na sociálnej sieti. Keďže pomer pozitívnych v Bratislave patrí pravdepodobne medzi najnižšie na Slovensku, Vallo rozumie pochybnostiam o potrebe realizovať druhé kolo plošného testovania.



Dôležité je podľa neho myslieť aj na efektivitu vynaložených zdrojov. "Teda či v súčasnom stave nákazy v Bratislave nedokážeme lepšie ustrážiť priebeh pandémie napríklad dôsledným trasovaním, cieleným testovaním a posilnením regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Bez toho, aby sme tak zásadne obrátili hore nohami životy všetkých obyvateľov," napísal Vallo.



Hoci je podľa svojich slov hrdý na súdržnosť, ktorú obyvatelia tento víkend dokázali, "bremeno takých rozsiahlych manévrov a zásahov do bežných životov, ktorým plošné testovanie bez pochýb je", sa nemôže podľa neho od obyvateľov vyžadovať opakovane, pokiaľ na to nie je presvedčivý dôvod.



Predbežné výsledky plošného testovania v hlavnom meste podľa Valla potvrdzujú trend posledných týždňov, keď dáta z pravidelného PCR testovania naznačovali, že v Bratislave sa podarilo vyhnúť exponenciálnemu rastu pozitívnych prípadov. "Aj keď zohľadníme možnú nepresnosť antigénových testov, fakt, že len 0,3 percenta zo všetkých testov vykonaných v sobotu potvrdili prítomnosť vírusu, je jasným dôkazom toho, že Bratislavčanky a Bratislavčania pristúpili k pandémii mimoriadne zodpovedne," priblížil.



Trpezlivosť a zodpovednosť Bratislavčanov podľa neho bolo vidno v sobotu (31. 10.), keď sa vyše 230.000 obyvateľov mesta otestovalo počas jedného dňa, a to napriek dlhým hodinám čakania v rade a nepríjemnému počasiu. "Pri takom nízkom pomere pozitívnych ľudí z celkovej populácie, pravdepodobne medzi najnižšími na celom Slovensku, úplne rozumiem pochybnostiam o potrebe realizovať druhé kolo plošného testovania v našom meste," dodal primátor.



"Najbližšie hodiny a dni sa budem pýtať štátnych úradov, radiť sa so starostkami a starostami, čo tieto čísla budú znamenať pre protiepidemické opatrenia v Bratislave a či a ako sa môžeme vyhnúť druhému kolu plošného testovania," uzavrel.