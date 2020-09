Doprava v Karlovej Vsi bude podľa primátora ešte dlho komplikovaná

Bratislava 8. septembra (TASR) – Dopravná situácia v bratislavských mestských častiach Karlova Ves a Dúbravka bude pre modernizáciu Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály ešte vyše mesiaca komplikovaná. Priznal to primátor Bratislavy Matúš Vallo. Do spustenia električkovej dopravy 26. októbra avizuje však niektoré zmeny, ktoré majú situáciu zlepšiť. Na niektorých úsekoch pribudnú takzvané bus pruhy a niekde pre šoférov opäť umožnia odbočenie.



Cestovanie obyvateľov Karlovej Vsi a Dúbravky je v posledných týždňoch pre obmedzenia spojené so stavebnými prácami na električkovej trati komplikované. Na Botanickej, Karloveskej, Saratovskej, M. Schneidera-Trnavského i na nábreží sa najmä v ranných a popoludňajších špičkách tvoria rozsiahle kolóny. "Uvedomujeme si to a je mi ľúto, že ľudia trávia čas v zápchach vo svojich autách či v autobusoch MHD," uviedol vo videu na sociálnej sieti Vallo. Zároveň podotkol, že kompletná výmena električkovej trate v strede dopravnej tepny znamená obmedzenie dvoch pruhov cesty a bez tvrdých dosahov na ostatnú dopravu sa to spraviť nedá.



"Práce na takom veľkom projekte, akým je kompletná rekonštrukcia električkovej trate, tiež nie je možné stihnúť dokončiť počas letných prázdnin, a navyše v dôsledku koronakrízy a problémov s pôvodným projektom z roku 2015 bolo nutné presunúť otvorenie novej trate o jeden mesiac, teda na október," skonštatoval primátor.



K začiatku školského roka, keď nastáva najväčší nápor na dopravu, magistrát trval na tom, aby zhotoviteľ zabezpečil dokončenie niektorých kritických úsekov. "Aby sme aspoň sčasti odľahčili dopravu. Tieto termíny však nie sú súčasťou zmluvy a nie je ich možné pod zmluvnou pokutou vyžadovať," skonštatoval Vallo s tým, že preto požiadali, aby všetky kapacity dodávatelia prioritne orientovali na tieto úseky.



Primátor avizuje niektoré zmeny, ktoré majú zlepšiť dopravnú situáciu v Karlovej Vsi a Dúbravke. Prvý deň školského roka (2. 9.) otvorili odbočku na Devínsku cestu. Od pondelka (7. 9.) je opäť možné odbočenie pod mostom Lafranconi, z Botanickej na Mlynskú dolinu. Od utorka je možné priame odbočenie z Karloveskej z centra na Molecovu. Od stredy (9. 9.) zároveň spustí mesto na niektorých úsekoch na Karloveskej a Molecovej v smere do centra bus pruhy.