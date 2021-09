Vallo: Hlavná stanica je môj veľký bôľ, sme pripravení na zmenu

Bratislava 30. septembra (TASR) - Mesto Bratislava má od štvrtka novú autobusovú stanicu. Železničná Hlavná stanica však zostáva aj po rokoch plánov a sľubov bez rozsiahlejšej rekonštrukcie. Primátor Bratislavy Matúš Vallo tvrdí, že ho pre to, ako Hlavná stanica vyzerá, bolí veľmi srdce. "Stále prosím a žiadam ľudí, ktorí to majú v rukách, a to je minister dopravy a premiér," vyhlásil vo štvrtok Vallo.



Primátor dúfa, že je blízko k tomu, aby spoločne vyhlásili architektonickú súťaž na obnovu predstaničného námestia i Hlavnej stanice. "My sme pripravení ju vyhlásiť. Čakáme však na štát, aby sa zapojil," podotkol Vallo. Je podľa neho dôležité, aby po novej autobusovej stanici mala Bratislava na úrovni 21. storočia aj železničnú stanicu.



Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) minulý rok vyhlásil, že ak sa bude rekonštruovať Hlavná stanica, bude to v súčinnosti s mestom Bratislava. "Nie je to len o budove, ale aj o priestore pred stanicou," povedal minister s tým, že aj tu je potrebné najprv nájsť zdroje financovania.



Bratislavský magistrát opakovane tvrdí, že Hlavnú stanicu a priestor okolo nej treba riešiť jednou veľkou architektonickou súťažou. Vallo v roku 2018 v rozhovore pre TASR povedal, že Hlavná stanica i plánovaná budúca stanica Filiálka majú svoje výhody a aj nevýhody. "Filiálka bude výborná stanica pre prímestskú vlakovú dopravu. Hlavná stanica je zas dobrá pre smer do Rakúska, Prahy či na sever Slovenska. Bude to ako v iných európskych metropolách, ktoré majú viacero železničných staníc. Mojou prioritou však bude, aby sa Hlavná stanica zrekonštruovala," uviedol.



V roku 2019 zverejnili Železnice Slovenskej republiky štúdiu realizovateľnosti uzla Bratislava, ktorá má zásadným spôsobom ovplyvniť vývoj železničnej dopravy v hlavnom meste. Dokument predpokladá, že do roku 2025 by sa malo začať pracovať na projektoch modernizácie bratislavskej Hlavnej stanice a revitalizácie úseku Bratislava predmestie - Bratislava filiálka. Do roku 2030 by sa tieto projekty mohli začať realizovať.