Vallo: Som presvedčený, že mesto má získať férový podiel z eurofondov

Bratislava 19. novembra (TASR) – Som presvedčený, že Bratislava má získať férový podiel z eurofondov, ktorý odzrkadľuje skutočné pomery, problémy, kvalitu života a rozpočet hlavného mesta. Vyhlásil to primátor Bratislavy Matúš Vallo s tým, že Európska komisia si myslí, že bratislavský metropolitný región je bohatý a eurofondy až tak nepotrebuje.podotkol.Reagoval tak na to, že rokovania o nastavení čerpania eurofondov na programové obdobie rokov 2021 až 2027 sú vo finálnej fáze.vysvetlil Vallo. Nové eurofondy chce hlavné mesto využiť na modernizáciu a predlžovanie električkových tratí, rozvoj udržateľnej dopravy, obnovu verejných priestranstiev, tvorbu modrých a zelených adaptačných opatrení či obehového hospodárstva.poznamenal bratislavský primátor.Bez európskych peňazí sa, ako tvrdí, veľké problémy Bratislavy nevyriešia. Spoločne s predsedom BSK Jurajom Drobom preto vyzval premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) a vicepremiérku a ministerku investícií Veroniku Remišovú (Za ľudí), aby v nadchádzajúcich rokovaniach s Európskou komisiou naďalej podporovali Bratislavu a Bratislavský kraj pri získaní férového podielu prostriedkov z eurofondov.skonštatoval Vallo. Kritériá Európskej komisie podľa jeho slov nezohľadňujú reálnu kvalitu života, nezarátavajú stovky tisíc ľudí, ktorí do bratislavského regiónu dochádzajú, či tu žijú bez trvalého pobytu.Hegerovi i Remišovej poďakoval za ich doterajšiu podporu a verí, že pri rokovaniach s Európskou komisiou vytrvajú až do konca.podotkol predseda BSK Droba.skonštatovala.