Vallo: Mesto je podfinancované, veríme, že sa čo najviac ľudí sčíta

Bratislava 24. marca (TASR) – Bratislava je dlhodobo podfinancovaná a má menej peňazí na obyvateľa ako Brno, Praha či Viedeň. Jedna z možností, ako to zmeniť a získať od štátu viac peňazí, je zapojenie sa do aktuálneho sčítania obyvateľov. Vyhlásil to primátor hlavného mesta Matúš Vallo a spolu s bratislavskými starostami vyzval Bratislavčanov, aby využili posledný týždeň a elektronicky sa sčítali.







Doteraz tak podľa Valla urobilo už viac ako 70 percent Bratislavčanov a verí, že sa podarí prekonať aj hranicu 80 percent. "Sčítaných už máme 382.100 ľudí a zostáva posledný týždeň na to, aby sa mohli aj ďalší obyvatelia sčítať elektronicky, potom to už nebude možné. Najviac sčítaných je najmä mladých ľudí ako tých starších," priblížil primátor. Mesto Bratislava a bratislavské mestské časti preto vyzývajú, aby vnúčatá, synovia i dcéry pomohli so sčítaním svojim rodičom či starým rodičom.



Starosta bratislavskej Záhorskej Bystrice a šéf regionálneho združenia bratislavských mestských častí Jozef Krúpa podotkol, že evidujú v hlavnom meste domácnosti, ktoré sú sčítané, ale nie úplne. "Chýba tu sčítaný napríklad starý človek či dieťa," spresnil. Keď sa od 1. apríla začne asistované sčítanie, môže to byť podľa Krúpu vzhľadom na pandémiu nového koronavírusu komplikované, preto ľudí žiada, aby ešte do konca marca naplno využili elektronické sčítanie. "Každý môže sčítaním sa prispieť do rozpočtu mesta a mestských častí," uviedol starosta. Medzi bratislavskými mestskými časťami momentálne vedú Jarovce, kde aktuálne evidujú zhruba 90 percent sčítaných obyvateľov. V Petržalke, počtom obyvateľov najväčšej mestskej časti, sa k utorku (23. 3.) sčítalo už takmer 78 percent Petržalčanov.



"Nie je to fér voči Bratislave, že do vzorca, podľa ktorého sa rozdeľujú financie pre mestá, sa ráta omnoho menší počet obyvateľov, ktorí tu reálne žijú. Vieme pritom dokázať, že tu žijú. Táto neférovosť musí skončiť a preto je dôležité, aby sa ľudia sčítali," skonštatoval Vallo. Pre nepresné sčítanie obyvateľov v roku 2011 prišlo podľa primátora mesto i mestské časti za desať rokov dokopy o zhruba 150 miliónov eur.



Hlavné mesto čakajú podľa Valla ešte debaty so Štatistickým úradom SR. "Pretože pre nich 100 percent nie je to isté číslo ako pre nás. My si myslíme, že v Bratislave má trvalý pobyt zhruba 530.000 ľudí, oni tvrdia, že 490.000. Bude to "vojna" o Bratislavu, koľko tu reálne ľudí žije," poznamenal šéf bratislavskej samosprávy.



Elektronické sčítanie obyvateľov samovyplnením formulára potrvá do 31. marca. Asistované sčítanie bude od apríla do konca októbra. Sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Za nesplnenie si povinnosti môže byť obyvateľovi udelená pokuta obcou od 25 do 250 eur. Viac informácií i sčítací formulár nájde verejnosť na webe scitanie.sk.