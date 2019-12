Vallo: Nasadili sme veľké tempo a rozbehli množstvo veľkých projektov

Bratislava 7. decembra (TASR) - Nasadili sme veľké tempo a rozbehli množstvo veľkých projektov. Nepozeráme sa však na to, či budeme aj ďalšie voľby zvolení, ale čo pre Bratislavu urobíme a kde ju posunieme. Vyhlásil to primátor Bratislavy Matúš Vallo. Zhodnotil tak svoj prvý rok vo funkcii primátora hlavného mesta. Nové vedenie bratislavskej samosprávy deklaruje, že sa mu podarilo presadiť a naštartovať mnoho zásadných opatrení, no muselo riešiť aj zlý stav mesta a niektoré veci preto vyšli nie celkom podľa predstáv.



"Som presvedčený, že sa nám podarilo postaviť dobrý tím ľudí, ktorý dnes vedú toto mesto. Mám pocit, že sme dokázali aj spojiť starostov s mestom a konečne zakopať vojnovú sekeru, ktorá tu vždy bola," povedal Vallo pre TASR. Tvrdí, že mesiace zdôrazňoval hlavne veci ako tím, plán a spolupráca. Primátor a jeho spolupracovníci medzi úspešné projekty v rámci prvého roka svojho pôsobenia zaraďujú zriadenie Metropolitného inštitútu Bratislavy, zonáciu bratislavského lesoparku, transparentné pravidlá na obsadzovanie manažmentov bratislavských mestských podnikov, posilnenie mestskej polície či nový, pružnejší systém obstarávania letnej a zimnej údržby.



"Po rokoch sporov a mnohých neúspešných pokusoch o zavedenie parkovacej politiky poslanci mestského zastupiteľstva schválili jednomyseľne návrh férového parkovania," priblížil hovorca Bratislavy Peter Bubla. Celomestská parkovacia politika by mala v Bratislave začať platiť od roku 2021. Mesto Bratislava deklaruje, že pracuje aj na zlepšovaní MHD. Momentálne Dopravný podnik Bratislava napríklad realizuje súťaž na obstaranie 81 nových klimatizovaných kĺbových autobusov a štyroch minibusov. Pripomína aj otázku nájomného bývania, do riešenia ktorej sa pustilo.



"Metropolitný inštitút Bratislavy spúšťa architektonické súťaže na výstavbu nových bytových domov. Pripravujeme tiež rekonštrukcie existujúcich bytov, chystáme koncepciu spolupráce s developermi aj finančnými inštitúciami," podotkol Bubla. V oblasti bezpečnosti spomína otvorenie novej stanice mestskej polície na Obchodnej ulici či rozšírenie kamerového systému. "Prijali sme tiež viacero opatrení, ktorých cieľom je zlepšenie životného prostredia a obnovy zelene v meste. Pustili sme sa aj do opravy verejného priestoru," povedal hovorca.



Súčasné vedenie mesta priznáva, že nie všetky veci vyšli podľa plánu. Dôvodom bol podľa neho aj stav mesta, v akom ho našlo. Problémy v zime spôsobila takzvaná chodníková novela, v dôsledku čoho sa nedarilo čistiť všetky chodníky. Nepodarilo sa zásadne zlepšiť ani čistenie komunikácií, magistrát tvrdí, že pre nedostatočné kapacity dispečingu a aj pre nevhodne nastavený operačný plán. V lete zasa problém spôsobili komáre. Mesto priznalo problémy aj so včasným informovaním pri rozkopávkach a uzáverách.



V budúcom roku avizuje vedenie Bratislavy pokračovanie v modernizácii Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, a to od Molecovej po tunel. V pláne je viacero súťaží, medzi nimi napríklad na kúpele Grössling, Námestie SNP a Kamenné námestie či na depozitár pre Galériu a Múzeum mesta Bratislavy. Mesto chce začať aj s komplexnou revitalizáciou Sadu Janka Kráľa.



Vallo prevzal vedenie hlavného mesta 7. decembra 2018 od Iva Nesrovnala, ktorý bol primátorom Bratislavy v rokoch 2014 až 2018.



Poslanci a starostovia hodnotia spoluprácu s primátorom pozitívne



Spolupráca primátora Bratislavy Matúša Valla s mestskými poslancami a mestskými časťami je dobrá a lepšia ako v minulosti. Zhodli sa na tom predstavitelia všetkých mestských poslaneckých klubov, ktorých TASR oslovila pri príležitosti prvého výročia pôsobenia Valla vo funkcii primátora hlavného mesta.



Starostka Karlovej Vsi, mestská poslankyňa a predsedníčka poslaneckého klubu Naša Bratislava Dana Čahojová hodnotí spoluprácu s mestom na čele s primátorom Vallom ako výrazne lepšiu než s bývalým primátorom. Podstatnú zmenu vidí v otvorenosti mesta a rovnakom prístupe mesta ku všetkým mestským častiam. "Odporúčam primátorovi, aby v tomto nastavení vydržal, nenechal sa strhnúť politickými zápasmi, aby bol vždy nad vecou a nezávislý od vplyvu politických strán," povedala pre TASR.



Mestský poslanec a predseda poslaneckého klubu SaS-OKS-NOVA Vladimír Dolinay hodnotí spoluprácu primátora s poslancami za prvý rok ako korektnú a profesionálnu. V klube oceňujú jeho komunikáciu. "Vyskytli sa v poslednom období nepochopenia, síce sa to netýkalo poslancov, ale magistrátu a mestskej časti Staré Mesto v otázke komunikácie smerom k verejnosti ohľadom zabratia rezidenčných parkovacích miest na Zochovej ulici. Často sme to práve my poslanci, ktorí dostávame aj mnohé nepríjemné otázky od obyvateľov a najmä v takýchto prípadoch, pokiaľ mestské rozhodnutia ovplyvnia život obyvateľov v niektorej z mestských častí, mohli by sme byť prvými informovanými, aby sme vedeli adekvátne reagovať smerom k voličom," povedal pre TASR Dolinay s tým, že aj napriek tomu prevláda spokojnosť spolupráce.



Starosta Vrakune, mestský poslanec a šéf poslaneckého Klubu nezávislých poslancov Martin Kuruc vníma Vallovo ročné pôsobenie vo funkcii primátora pozitívne. "Najviac kvitujem, že sa pustil do parkovacej politiky. Začal riešiť aj financovanie mestských častí, ktoré ešte nedotiahol do konca, ale naštartoval proces. Komunikácia medzi mestom, mestskými časťami i poslancami je dobrá," skonštatoval pre TASR Kuruc.



Viceprimátor Bratislavy a predseda mestského poslaneckého klubu Team Bratislava – Zmena zdola Juraj Káčer vníma spoluprácu s primátorom kladne. Nasvedčuje tomu podľa neho aj vysoká miera schvaľovania materiálov v mestskom zastupiteľstve, ako aj samotný čas trvania zastupiteľstiev. "Určite najväčšou zmenou je zlepšená komunikácia, či už v rámci magistrátu, ale aj so starostami a poslancami. Rovnako dôležitou je transparentnosť prípravy podkladov a materiálov na mestské zastupiteľstvá," uviedol. Nezaradený mestský poslanec Peter Pilinský vníma v mestskom zastupiteľstve lepšiu atmosféru a spoluprácu, než tomu bolo v minulom volebnom období. Podotýka však, že je len rok po voľbách a "chlieb sa láme" predposledný a posledný rok pred voľbami.



Vicestarostka Rače, mestská poslankyňa a šéfka najväčšieho mestského poslaneckého klubu - Team Vallo Lenka Antalová Plavuchová je po roku spolupráce presvedčená, že primátor vníma mestské časti ako partnerov a magistrát má otvorené dvere. Pozitíva vidí v transparentne nastavených výberových procesoch na manažment mestských firiem, v schválení parkovacej politiky, v zlepšovaní MHD či v komunikácii smerom k občanom. "Myslím, že primátor využil všetky komunikačné kanály, tak aby otvorene a vecne posúval informácie k poslancom a mali sme príležitosť klásť aj nepríjemné otázky," skonštatovala pre TASR. Vedeniu mesta by odporučila zamerať intenzívnejšiu pozornosť aj na okrajové časti Bratislavy.