Vallo: Návštevu odberných miest v Bratislave treba nateraz zvážiť

Bratislava 31. októbra (TASR) – V Bratislave je v tomto čase už nutné zvážiť návštevu odberných miest, kde sa celoplošne testuje na COVID-19. Vyzýva na to primátor hlavného mesta Matúš Vallo. Ako tvrdí, je ťažké predpovedať, koľko ľudí sa ešte bude chcieť v nedeľu (1. 11.) dať otestovať. "Je preto veľmi dôležité, aby sme dostupné kapacity využili v čase čo najefektívnejšie a mohlo sa nás otestovať čo najviac," uviedol.



Po mimoriadne silnom záujme o testovanie v sobotných doobedňajších hodinách sa podľa Valla vyťaženosť odberných miest v Bratislave podvečer citeľne zlepšila. Ak má niekto ešte záujem v sobotu večer sa dať v hlavnom meste otestovať, primátor obyvateľom radí, aby sa vyhli dlhým radom a navštívili odberné miesta na Námestí slobody, v Ekonomickej univerzite, Propelleri, na Hviezdoslavovom námestí, Metodovej, Novohradskej, Prievozskej, pri parkovisku Iuventa, v Istropolise či drive-through v Rusovciach.



Starosta bratislavského Ružinova Martin Chren krátko pred 18.00 h informoval, že na Ostredkovej, Tokajíckej a Bajkalskej sa minuli certifikáty. Ako tvrdí, v Petržalke už niektoré miesta preto stáli vyše hodiny. "Armáda čakala na nové z tlačiarne z Kremnice, vraj už však vyrazilo 33 armádnych áut zo skladu a rozvážajú aj s dodatočnými testami. V Bratislave vraj vyrazili z kasární pred 15 minútami. Problém je na celom Slovensku," skonštatoval.



Účasť na celoplošnom testovaní v Bratislave je podľa Chrena vysoká. "Podľa odhadov z jednotlivých miest to vychádza, že je u nás dosť pod jedno percento pozitívnych. Tak snáď niekomu múdremu napadne, že aspoň v Bratislave toto 'branné cvičenie' o týždeň nemusíme opakovať," napísal na sociálnej sieti.



Starostku bratislavského Starého Mesta Zuzanu Aufrichtovú teší, že v mestskej časti využili v sobotu pri celoplošnom testovaní mobilnú aplikáciu a technológiu GIS. "Aplikáciu si pozrelo len za dopoludnie viac ako 30.000 ľudí. Výrazne to pomáha pri logistike akcie. V kombinácii s fyzickou obhliadkou v teréne dokážeme občanov informovať s čo najväčšou presnosťou," uviedla.



Petržalka, bratislavská mestská časť s najvyšším počtom obyvateľov, žiada momentálne ľudí o trpezlivosť vzhľadom na dodávanie chýbajúcich certifikátov na niektoré z odberných miest. Najplynulejší chod hlásia miesta na Ekonomickej univerzite či na Černyševského. "Voľné kapacity sú v Dome kultúry Lúky, na Nobelovom námestí i Pankúchovej ulici," informuje petržalská samospráva v mobilnej aplikácii.