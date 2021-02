Vallo:Nepodarilo sa zaistiť koordinované otváranie bratislavských škôl

Bratislava 11. februára (TASR) - Ani po stredajšom (10. 2.) zasadnutí vlády a zasadnutí regionálneho krízového štábu sa nepodarilo zabezpečiť, aby otváranie škôl v Bratislave prebiehalo predvídateľne a koordinovane. Vyhlásil to primátor hlavného mesta Matúš Vallo s tým, že regionálny hygienik nevydal nariadenie a aj na nasledujúci týždeň platí iba jeho odporúčanie neotvárať školy v Bratislave pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu.



"Keďže jeho odporúčanie nie je záväzné pre zriaďovateľov škôl, jednotliví zriaďovatelia k nemu pristupujú rôzne. Niektoré súkromné školy sú na rozdiel od verejných škôl otvorené už dnes a zrejme budú aj nasledujúci týždeň," uviedol Vallo. Ani COVID automat podľa neho nepomohol tomu, aby boli rodičia včas informovaní, či ich deti budúci týždeň pôjdu či nepôjdu do školy.



Primátor označil za vysoko pravdepodobné, že bratislavskí školáci zostanú aj budúci týždeň doma, ak chodia do niektorej z verejných škôl. "Starostky a starostovia mestských častí totiž v tejto situácii považujú dištančnú formu štúdia za bezpečnejšiu. Niektorí z nich sú však pripravení tam, kde situáciu v nasledujúcich dňoch lokálne vyhodnotia ako menej rizikovú, školy otvoriť (napríklad Staré Mesto)," uviedol Vallo. Primátor preto odporúča rodičom, aby sledovali informácie jednotlivých bratislavských mestských častí alebo priamo škôl.