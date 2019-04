Vallo: Nie je dôvod dnes pre parkovaciu politiku robiť paniku

Spustenie parkovacej politiky sa má dotknúť pätiny áut v hlavnom meste.

Bratislava 15. apríla (TASR) – Momentálne nie je dôvod robiť pre parkovaciu politiku v Bratislave paniku. Tvrdí to primátor hlavného mesta Matúš Vallo. Do druhej polovice roka 2020, keď má regulácia parkovania v meste vstúpiť do platnosti, sa podľa neho ešte mnohé veci zmenia. Hlavné slovo však budú mať teraz bratislavskí mestskí poslanci. Tí majú o spustení regulácie parkovania rozhodovať na júnovom mestskom zastupiteľstve.



Vallo ako príklad uvádza zmenu na trhu s nájomnými bytmi. Ľahšie sa budú podľa primátora dať prehlasovať trvalé pobyty (a prístup k nahlasovaniu trvalých pobytov pre nájomníkov), na ktoré rezidentská karta bude naviazaná. Primátor tvrdí, že nájomný byt bez možnosti rezidentskej karty stratí na hodnote. "Možno sú vaše dnešné obavy aj zbytočné, lebo budete chodiť autom do práce do inej štvrte, v ktorej parkovanie nebude spoplatnené a náklady na parkovanie vám okrem rezidentskej karty nestúpnu," napísal na sociálnej sieti.



Parkovaciu politiku nemožno podľa Valla hodnotiť podľa súčasného stavu záchytných parkovísk alebo MHD, pretože spustenie parkovacej politiky predpokladá, že záchytné parkoviská pre vodičov, ktorí nemajú trvalý pobyt v Bratislave, dovtedy mesto postaví a že MHD bude aj finančne výrazne posilnená. "Mnohí hovoríte, že najprv treba postaviť parkoviská, zlepšiť MHD a až potom uvažovať o parkovacej politike. Lenže takto sa uvažovalo doteraz a záchytné parkovisko doteraz nemáme fakticky ani jedno, dopravné projekty pre MHD viaznu a situácia v niektorých štvrtiach sa stala absolútne neúnosnou," skonštatoval Vallo.



Primátor podotkol, že potrvá minimálne rok, kým sa parkovacia politika bude zavádzať a budú sa vyznačovať rezidenčné zóny. Všetky financie z regulácie parkovania majú ísť do fondu mobility. Z neho sa má financovať dopravná infraštruktúra a parkovanie.



Na sociálnej sieti reagovalo na primátorove slová viacero ľudí. Okrem tých, ktorí zavedenie parkovacej politiky v Bratislave vítajú a považujú to za nevyhnutnosť, zazneli aj kritické ohlasy. "Je smutné, že ste dali Bratislavčanov na rovnakú úroveň, ako ľudí, ktorí nemajú trvalý pobyt v hlavnom meste, ak budú parkovať v inej mestskej časti," napísal Martin. Primátor reagoval, že každý Bratislavčan, na rozdiel od vodičov, ktorí nemajú v hlavnom meste trvalý pobyt, môže parkovať v ktorejkoľvek inej spoplatnenej zóne dve hodiny zadarmo. Parkovanie nemá byť spoplatnené všade, ale len tam, kde je s ním reálny problém. "Určite by bolo treba začať v prvom rade riešiť MHD, ktorá je v katastrofálnom stave," uviedla Jarmila.



Spustenie parkovacej politiky sa má dotknúť pätiny áut v hlavnom meste. Magistrát navrhuje štyri tarifné pásma za hodinové parkovania, v ktorých sa má platiť od 0,50 eura do dvoch eur za hodinu. Rezidenti majú za parkovaciu kartu zaplatiť za prvé auto v domácnosti 49 eur za rok, za druhé 150 eur a za tretie 500 eur za rok. Abonenti od 500 až po 1500 eur za rok.



Verejnosť sa môže dozvedieť viac o plánovanej parkovacej politike v Bratislave na webe hlavného mesta.