< sekcia Regióny
Vallo: OLO neplatí agentúre províziu 50.000 za zamestnanca, iba 400
Podčiarkol, že celkový počet zahraničných zamestnancov v OLO je deväť.
Autor TASR
Bratislava 3. decembra (TASR) - Bratislavský mestský podnik Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) neplatí sprostredkovateľskej agentúre províziu za zahraničného zamestnanca vo výške 15,5-násobku superhrubej mzdy, ako to tvrdil na stredajšej tlačovej konferencii bratislavský mestský poslanec Martin Winkler. Pre TASR to uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo s tým, že v skutočnosti predstavuje provízia 15,5 percenta zo superhrubej mzdy, čo je približne 400 eur.
„Poslanec Winkler sa rozhodol šíriť ďalší blud. Tentokrát zamenil 15,5 percenta za 15,5 násobok a vyšlo mu, že OLO by malo platiť agentúre províziu za nového zamestnanca zo zahraničia vo výške 50.000 eur mesačne. V skutočnosti platí len približne 400 eur,“ zdôraznil Vallo. Winkler podľa neho buď absolútne netuší, o čom hovorí, alebo zavádza vedome.
Vallo zároveň poukázal na to, že zahraniční zamestnanci nemajú zamestnanecké benefity napríklad v podobe 13. či 14. platu, takže z pohľadu OLO celkové náklady nemusia byť vyššie, ako sú v prípade domáceho zamestnanca. Podčiarkol, že celkový počet zahraničných zamestnancov v OLO je deväť.
Dôvodmi pre zamestnávanie ľudí zo zahraničia sú podľa jeho slov vysoká fluktuácia domácich zamestnancov a pomerne nízky záujem o manuálnu prácu v regióne. Tiež jedna z najnižších mier nezamestnanosti na Slovensku. Winklerov slovník označil bratislavský primátor za dehumanizujúci. „Nie, pán poslanec, my neplatíme provízie za ,dovoz smetiara zo zahraničia‘, my platíme províziu agentúre za nábor zamestnancov zo zahraničia, najmä na pozície vodičov a závozníkov,“ podotkol Vallo.
Kandidát na primátora Bratislavy a líder strany Dunaj Winkler podrobil na stredajšej tlačovej konferencii kritike zmluvu bratislavského mestského podniku OLO s personálnou agentúrou EPF Group. Tvrdil, že dohoda umožňuje vyplácať extrémne provízie za dočasne pridelených zamestnancov na úrovni 15,5-násobku celkovej ceny práce, čo predstavuje 50.000 eur.
„Poslanec Winkler sa rozhodol šíriť ďalší blud. Tentokrát zamenil 15,5 percenta za 15,5 násobok a vyšlo mu, že OLO by malo platiť agentúre províziu za nového zamestnanca zo zahraničia vo výške 50.000 eur mesačne. V skutočnosti platí len približne 400 eur,“ zdôraznil Vallo. Winkler podľa neho buď absolútne netuší, o čom hovorí, alebo zavádza vedome.
Vallo zároveň poukázal na to, že zahraniční zamestnanci nemajú zamestnanecké benefity napríklad v podobe 13. či 14. platu, takže z pohľadu OLO celkové náklady nemusia byť vyššie, ako sú v prípade domáceho zamestnanca. Podčiarkol, že celkový počet zahraničných zamestnancov v OLO je deväť.
Dôvodmi pre zamestnávanie ľudí zo zahraničia sú podľa jeho slov vysoká fluktuácia domácich zamestnancov a pomerne nízky záujem o manuálnu prácu v regióne. Tiež jedna z najnižších mier nezamestnanosti na Slovensku. Winklerov slovník označil bratislavský primátor za dehumanizujúci. „Nie, pán poslanec, my neplatíme provízie za ,dovoz smetiara zo zahraničia‘, my platíme províziu agentúre za nábor zamestnancov zo zahraničia, najmä na pozície vodičov a závozníkov,“ podotkol Vallo.
Kandidát na primátora Bratislavy a líder strany Dunaj Winkler podrobil na stredajšej tlačovej konferencii kritike zmluvu bratislavského mestského podniku OLO s personálnou agentúrou EPF Group. Tvrdil, že dohoda umožňuje vyplácať extrémne provízie za dočasne pridelených zamestnancov na úrovni 15,5-násobku celkovej ceny práce, čo predstavuje 50.000 eur.