Vallo: Ostatné 4 roky boli v Bratislave stratené pre záujmové skupiny

Bratislava 25. augusta (TASR) - Uplynulé štyri roky boli pre Bratislavu naozaj stratené, no len pre rôzne záujmové skupiny, ktoré boli v minulosti napojené na hlavné mesto. Na sociálnej sieti v reakcii na vyjadrenia protikandidáta na post primátora Bratislavy Rudolfa Kusého to uviedol súčasný šéf bratislavskej samosprávy Matúš Vallo.



"Bratislava bola pre tieto záujmové skupiny ľahkým zdrojom príjmov, odstrihli sme sa však od nich. Nie je preto prekvapujúce, že sa usilujú o návrat a budú chcieť Bratislavu vrátiť do starých komunálnych koľají," skonštatoval Vallo.



V stredu (24. 8.) ohlásil kandidatúru na post primátora Bratislavy súčasný starosta mestskej časti Nové Mesto Rudolf Kusý. Svoje rozhodnutie odôvodnil stavom, do ktorého sa hlavné mesto dostalo počas predchádzajúcich štyroch rokov. "Team Vallo nám ukradol Bratislavu," tvrdí Kusý s poukázaním na to, že Bratislava je riadená v prospech niekoľkých vybraných skupín obyvateľov. Upozorňuje tiež, že skutočne potrebné rozvojové projekty sú v úzadí na úkor PR aktivít, ktoré zviditeľňujú súčasného primátora. Zdôrazňuje tiež neúmerné náklady na chod magistrátu a témy polarizujúce obyvateľov metropoly - parkovaciu politiku či magistrátom presadzované vedenie električky pred SND.



Okrem Kusého, ktorý má podporu strán Dobrá voľba a Umiernení, Za ľudí, KDH a hnutia Sme rodina a Valla, ktorý je kandidátom koalície Team Bratislava, SaS a PS, chce ako nezávislý kandidovať niekdajší krajský predseda hnutia Republika v Bratislavskom kraji Miroslav Heredoš. Záujem o kandidatúru prejavil aj súčasný prednosta miestneho úradu v bratislavskom Starom Meste Martin Mlýnek.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.