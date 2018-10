VALLO V CARPOOL SHOW TABLET.TV: Na Obchodnej treba policajnú stanicu

POZRITE SI TIEŽ: MRVA V CARPOOL SHOW TABLET.TV: Dopravu ozdravíme vlakoelektričkou

Bratislava 3. október (Tablet.TV) - Posledné tri mesiace pred komunálnymi voľbami sa v Bratislave odohrávalo veľké a nekvalitné asfaltovanie, ale hlavné mesto nové cesty potrebuje. V politickej carpool show BRATISLAVA VOLÍ PRIMÁTORA to uviedol Matúš Vallo, nezávislý kandidát na šéfa bratislavského magistrátu.Podľa Valla je pre Bratislavu najakútnejším problémom doprava.uviedol v TABLET.TV s dodatkom, že pridávanie jazdných pruhov popri vybudovaných komunikáciách nie je systémovým riešením, ktoré by malo priniesť želaný efekt.vysvetlil Vallo. V tejto súvislosti tiež uviedol, že ako primátor by chcel zaviesť efektívnu parkovaciu politiku v centre mesta.Pre vodičov mimo hlavného mesta by mal byť vstup do centra Bratislavy vozidlom najmenej výhodnou alternatívou.objasnil Vallo, podľa ktorého takéto opatrenie na zníženie počtu vozidiel v hlavnom meste nebude efektívne bez vybodovania záchytných parkovísk. Ich existenciu označil ako prioritu aj vo svojom volebnom programe.Vallo považuje za dôležité, aby ľudia prestúpili z áut do prostriedkov mestskej hromadnej dopravy. Ako primátor by chcel rozvíjať najmä električkové trate a prostredníctvom nich má v úmysle prepojiť viaceré mestské časti hlavného mesta. "naznačil Vallo v súvislosti s rozvojom električkových tratí.Podľa jeho politiky dopravy by sa mala zaviesť električková preferencia, a to na každej križovatke v meste, ktorou trať prechádza. V praxi by takéto riešenie malo priniesť zrýchlenie mestskej koľajovej dopravy, pretože jediným miestom, na ktorom by električka zastavila, by bola jej zastávka.Okrem zrýchlenia električiek by sa Vallo ako primátor pokúsil aj o zrýchlenie autobusových či trolejbusových spojov MHD.povedal na margo rozvoja hromadnej dopravy.Nedávno spustený projekt spoločného zdieľania bicyklov je podľa Valla výborným nápadom, ako uľahčiť ľuďom život v meste.dodal. Aj napriek tomu, že myšlienku bikesharingu podporuje, kriticky sa vyjadril na adresu súčasného vedenia magistrátu hlavného mesta v súvislosti s nedostatkom segregovaných cyklotrás na území mesta.vysvetlil Vallo.Aj napriek tomu, že Bratislavu vyhlásili za jedno z najzelenších hlavných miest, podľa Valla jej v meste môže byť ešte viac. Ako budúci primátor by investoval prostriedky do kultivovania životného prostredia.dodal.V prípade úspechu vo voľbách Vallo sľubuje aj zmeny v otázke bezpečnosti občanov na verejných priestranstvách. Vzhľadom na nedávne udalosti, keď v nočných hodinách v centre mesta došlo k viacerým výtržnostiam, ba až k usmrteniu, Vallo do svojho volebného programu zaradil aj bezpečnostné opatrenia, ktoré by podobným udalostiam v budúcnosti mali predchádzať. Ak by sa uplatnili už dnes, v uliciach Bratislavy, najmä v jej historickom centre a v nočný hodinách, by bolo viac policajných hliadok a– policajná stanica priamo na Obchodnej ulici, kde dochádza k nočným výtržnostiam a vandalizmu najčastejšie.vysvetľuje Vallo svoju predstavu o fungovaní policajnej stanice.Balíček opatrení, ako dosiahnuť vyššiu mieru bezpečnosti v hlavnom meste, uzatvára Vallo návrhom o spolupráci magistrátu s prevádzkovateľmi nočných podnikov, ktorá by spočívala v striktnej kontrole toho, komu je alkohol v týchto prevádzkach podávaný. Ide o najmä kontrolu požívania alkoholických nápojov mladistvými."Bratislava je podvýživené mesto," odpovedal Vallo pri otázke, ako chce zabezpečiť viac prostriedkov v rozpočte hlavného mesta, keď mesto dostáva peniaze iba na toho obyvateľa, ktorý má ako trvalý pobyt bratislavskú adresu. Vallo chce okrem aktívneho čerpania prostriedkov z dotačných fondov navýšiť rozpočet mesta podľa odhadov o 30 miliónov eur.uviedol s dodatkom, že lepšie hospodáriť neznamená šetriť všade, kde sa dá.