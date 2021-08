Vallo: Políciu sme pre protesty požiadali o ochranu Bratislavy

Bratislava 4. augusta (TASR) - Mesto Bratislava požiadalo v súvislosti s avizovanými štvrtkovými (5. 8.) protestmi štátnu políciu o ochranu Bratislavy. Uviedol to primátor hlavného mesta Matúš Vallo s tým, že sleduje otvorené výzvy, aby v najbližších dňoch prišli ľudia z celého Slovenska do Bratislavy blokovať dopravu.



"Policajný prezident povedal, že si musíme zvyknúť aj na prejav názoru, ktorý nás obmedzuje. To plne rešpektujem. V epidemiologickej situácii, v akej sa dnes nachádzame, však vidím zásadný rozdiel medzi prejavením názoru a vystavením Bratislavčanov a Bratislavčaniek rizikovej situácii, ktorej dôsledkom môže byť aj ohrozenie ich zdravia a vo výsledku tiež sprísnenie epidemiologických opatrení," vyhlásil Vallo.



Je podľa neho oprávnené žiadať ochranu hlavného mesta a rešpektovanie faktu, že väčšina Bratislavčanov sa rozhodla čeliť tretej vlne pandémie zodpovedným správaním, odporúčaniami vedeckých autorít a dodržiavaním nevyhnutných bezpečnostných a hygienických pravidiel. "Zaslúžia si za to rešpekt a nie hanlivé pokriky, pľuvance a na dlhé hodiny paralyzované cele mesto," skonštatoval primátor.



V centre Bratislavy sa bude vo štvrtok opäť protestovať proti očkovaniu, testovaniu, pandemickým opatreniam, predstaviteľom vlády a parlamentu i proti prezidentke SR Zuzane Čaputovej. Demonštranti na sociálnych sieťach informujú, že chcú od rána protestovať pred Úradom vlády SR i pred Prezidentským palácom. Avizujú, že chcú opäť zablokovať dôležité komunikácie v hlavnom meste. Bratislavská štátna polícia chystá pre avizované protesty bezpečnostné opatrenia. Vo štvrtok a piatok (6. 8.) mestská časť Staré Mesto z bezpečnostných dôvodov opäť zatvorí Grasalkovičovu (Prezidentskú) záhradu.