Vallo: Posledné týždne v NR SR poškodili financie mesta viac ako krízy

Bratislava 20. decembra (TASR) - Posledné dva týždne v Národnej rade (NR) SR poškodili financie mesta Bratislava viac ako predchádzajúce dva roky kríz. Vyhlásil to primátor hlavného mesta Matúš Vallo s tým, že Bratislava je dnes po Sofii druhé najchudobnejšie európske hlavné mesto. Dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) preto žiada o nápravu.



"Od poslancov parlamentu počúvame, že výpadok financií samospráv v dôsledku daňového bonusu už vyriešili. No nevyriešili," skonštatoval na sociálnej sieti. Príjmy samospráv na budúci rok sa podľa jeho slov znížia o 544 miliónov eur. Pričom kompenzácie, ktoré pozmeňujúcim návrhom poslanci prijali, riešia sotva pätinu tejto sumy.



"Zavedenie daňového bonusu znížilo príjmy nášho mesta o 26 miliónov eur. Deväťdesiatpercentné zdanenie výrobcov energií a tepla spôsobí, že investícia do novej spaľovne odpadu, ktorá by umožnila firme Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) vyrábať teplo pre 1/3 domácností v Bratislave, sa stane nereálnou. Nebudeme mať z čoho splácať potrebný úver, keďže prakticky všetky príjmy z predaja tepla musíme odviesť štátu," uviedol bratislavský primátor.



Ako tvrdí, nešťastne vysoko nastavený cenový strop, nad ktorým bude štát kompenzovať ceny elektrickej energie, pomôže znížiť straty mestských podnikov z vysokých cien energií iba minimálne a ak vôbec. "Na poslednú chvíľu prijaté vyššie príplatky za prácu cez víkend a v noci zase zvýšia personálne náklady o viac ako jeden milión eur, a to najmä v mestskom Dopravnom podniku Bratislava (DPB)," podotkol.



Ak sa k tomu priráta aj povinná valorizácia platov a 30-miliónový dlh DPB z doteraz nepreplatenej kompenzácie za výpadky príjmov počas pandémie COVID-19, je podľa Valla hlavné mesto konfrontované potrebou znížiť svoje výdavky o viac ako 50 miliónov eur. "To už nie je možné bez toho, aby to nepocítili aj obyvatelia mesta," skonštatoval primátor.



V budúcom roku preto podľa neho nebude v mestskom rozpočte priestor na žiadne nové investície do cyklotrás, verejných priestorov či športovej infraštruktúry z vlastných zdrojov. Vallo, ktorý očakáva rozpočtovo ťažký rok, sa pred prípravou budúcoročného mestského rozpočtu obrátil na premiéra.



"Keď dokázali nájsť v koalícii podporu pre lyžiarske vleky, nevidím dôvod, aby ju nenašli napríklad pre bratislavskú MHD, ktorá ročne prevezie vyše 250 miliónov cestujúcich a tvorí jednu z najväčších položiek mestského rozpočtu," povedal primátor.



Bratislava začne rok 2023 v rozpočtovom provizóriu. Návrh budúcoročného rozpočtu má byť podľa Valla predložený na mestské zastupiteľstvo v prvom kvartáli 2023.