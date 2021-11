Vallo: Pre Arrivu začína cenová vojna, DPB to znevýhodňuje

Bratislava 18. novembra (TASR) - Situácia okolo nového regionálneho autobusového dopravcu v Bratislavskom kraji - spoločnosti Arriva je "mega faux pas". Počas štrkového bratislavského mestského zastupiteľstva to vyhlásil primátor hlavného mesta Matúš Vallo. To, že pod tlakom nedostatku vodičov zvýšil nový dopravca náborový príspevok až na 4000 eur, mení podľa primátora trh v celej Bratislave.



"Veľmi nás to znevýhodňuje a začína sa cenová vojna, na ktorú môžeme len všetci doplatiť," skonštatoval Vallo. Poukázal tak na mestský Dopravný podnik Bratislava (DPB), ktorý taktiež hľadá nových vodičov autobusov. Pre zabezpečenie komfortnej prevádzky by ich potreboval prijať zhruba 60. V sobotu (20. 11.) chystá aj náborový deň vo vozovni Jurajov dvor. DPB tak ako Arriva bojuje o nových vodičov rôznymi benefitmi.



Dopravca Arriva začal prímestskú autobusovú dopravu v Bratislavskom kraji prevádzkovať v pondelok (15. 11.). Nahradil doterajšieho dopravcu Slovak Lines. Od začiatku má nový dopravca problémy s nedostatkom vodičom. Chýba mu ich zhruba 100. To spôsobuje, že viaceré spoje majú výpadky.



Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba na pondelkovom rokovaní so zástupcami spoločnosti Arriva dal dopravcovi čas do konca budúceho týždňa na to, aby problém do veľkej miery vyriešil. Zároveň avizuje, že ho za výpadky spojov neminú vysoké sankcie.



Droba v stredu (17. 11.) na sociálnej sieti informoval, že situácia sa postupne lepší, počet vodičov sa zvyšuje každým dňom. Záujem o prácu v Arrive má podľa neho približne 70 adeptov. "Pri počte 100 chýbajúcich vodičov by to výrazne mohlo pomôcť riešiť situáciu," podotkol.



BSK s Arrivou ako víťazom tendra podpísal zmluvu na desať rokov za vyše 330 miliónov eur.