Vallo: Prioritou Bratislavy je odhrnúť a posypať čo najviac chodníkov

Bratislava 9. decembra (TASR) - Prioritou Bratislavy je odhrnúť a posypať čo najviac chodníkov, aby boli do piatkového rána čo najbezpečnejšie. Mesto očakáva mrznúce teploty počas noci, ktoré kašovitý sneh môžu premeniť na ľad. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor hlavného mesta Matúš Vallo. Vyzýva ľudí, aby boli v piatok (10. 12.) ráno opatrní.



Bratislava sa podľa Valla pripravovala na intenzívne sneženie od stredy (8. 12.) večera. Dopravný podnik Bratislava začal podvečer s posypom zastávok, o 21.00 h nasledoval celomestský posyp ciest. Poukazuje, že ďalšie posypy nasledovali vo štvrtok v skorých ranných hodinách spolu so začiatkom sneženia. "Ranná dopravná špička tak napriek sneženiu prebehla bez výrazných komplikácií," tvrdí Vallo.



Hovorí, že posypy a pluhovanie prebiehali nepretržite celý deň. "Na niektorých kopcovitých úsekoch, napríklad na Palisádach alebo Kolibe bola síce doprava dočasne obmedzená, no drvivá väčšina ciest fungovala pre mestskú hromadnú dopravu (MHD) aj cestnú dopravu bez výrazných obmedzení," skonštatoval.



Primátor zároveň poukázal, že Molecovu ulicu, na ktorej počas sneženia bežne vypadáva MHD, sa tentokrát podarilo udržať celý deň prejazdnú. Stalo sa tak podľa neho vďaka dodatočným sypačom, ktoré kritické kopcovité úseky ošetrujú nepretržite, ale aj špeciálnemu drapákovému dezénu na hnacích nápravách vozidiel.