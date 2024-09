Vallo: Robíme všetko pre to, aby bola električková trať čoskoro hotová

Bratislava 26. septembra (TASR) - Hlavné mesto robí všetko pre to, aby bola nová električková trať v bratislavskej Petržalke, v úseku Jungmannova - Janíkov dvor, hotová čo najskôr. Opätovne o tom ubezpečil primátor Bratislavy Matúš Vallo na štvrtkovom rokovaní bratislavského mestského zastupiteľstva (MsZ). Cestujúci by sa mohli podľa neho električkou odviezť v prvom alebo druhom kvartáli 2025.



"Robíme všetko pre to, aby bola električka čo najskôr hotová," skonštatoval Vallo zopakujúc, že v súčasnosti to má v rukách španielsko-čínska spoločnosť. Rokovania s ňou sú podľa neho intenzívne, od mája sa zároveň podarilo stavebné práce urýchliť.



Pripomenul, že v poslednom dodatku sa zhotoviteľ zaviazal do 15. decembra odovzdať hlavnému mestu dokumenty, ktoré by mu dovolili začať s kolaudáciou, respektíve by sa mohlo na kolaudáciu začať pripravovať. Hotová má byť koľaj a trakcia, aby mohla električka absolvovať aj bezpečnostno-technické skúšky. Verí, že obyvatelia mestskej časti i hlavného mesta začnú električkou jazdiť v prvom polroku 2025.



"Všetci chceme, aby sa dokončila čo najskôr," poznamenal Vallo. Zároveň zopakoval, že je rád, že zhotoviteľ zo stavby neodišiel, čo v minulosti hrozilo. Ak by sa tak stalo, hlavné mesto by električku jazdiacu až na koniec Petržalky ešte dlho nemalo. "Snažíme sa, aby zhotoviteľ zostal na stavbe a robíme všetko pre to, aby električku dokončil," dodal.



Mesto Bratislava koncom marca oznámilo, že po rokovaniach sa zhotoviteľ stavby zaviazal odovzdať novú električkovú trať do 15. decembra 2024. Do tohto dátumu má dodať aj všetku dokumentáciu potrebnú na schválenie predbežného užívania trate. Do augusta 2025 má zároveň dobudovať zvyšné stavebné objekty, ktoré nie sú nevyhnutné na samotnú prevádzku električky, napríklad premostenie Kutlíkovej ulice.



S výstavbou trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Väčšina nákladov má byť hradená z eurofondov. Stavba podľa magistrátu od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. O zintenzívnení prác mesto so zhotoviteľom viackrát rokovalo.