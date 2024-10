Vallo: Robíme všetko pre to, aby bola električková trať hotová načas

Snímka z novinárskeho kontrolného dňa staveniska Petržalskej električky v Bratislave 30. októbra 2024. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 30. októbra (TASR) - Hlavné mesto robí všetko pre to, aby bola nová električková trať v bratislavskej Petržalke, v úseku Jungmannova - Janíkov dvor, dokončená v zmluvnom termíne. Na stredajšom kontrolnom dni to skonštatoval primátor Bratislavy Matúš Vallo. Verí, že sa neudeje nič nepredvídané a aj počasie bude stavebným prácam priať. Zhotoviteľ sa na jar zaviazal, že električková trať by mala byť dokončená a odovzdaná mestu do 15. decembra.povedal Vallo.Pripomenul, že veľa práce na tomto významom dopravnom projekte sa odohralo v zasadacích a rokovacích miestnostiach, kde sa podľa neho "odohral najväčší súboj" o električku. Je rád, že sa za posledné mesiace podarilo výrazne zrýchliť tempo prác, za dôležité považuje, že stavebné práce pokračujú. Vidieť podľa neho veľké úsilie zo strany zhotoviteľa, na stavbe pracuje viac ako 300 ľudí a množstvo mechanizmov.Rozumie obyvateľom Petržalky, ktorým záleží na tom, aby nežili na stavenisku, prosí ich o trpezlivosť. Deklaruje že hlavným cieľom je, aby električka jazdila. Predstavou hlavného mesta je, aby bola celá stavba dokončená v prvom polroku, respektíve v prvých ôsmich mesiacoch roka 2025, dodal Vallo. Zhotoviteľ sa v dodatku k zmluve zaviazal dokončiť do augusta budúceho roka zvyšok stavebných objektov, ktoré síce sú súčasťou projektu, ale nie sú nevyhnutné na samotnú prevádzku električky.Stavebné práce pokračujú na viacerých úsekoch stavby. Dokončený je podľa primátora združený most Rusovská cesta ako prvý z mostov. Na prvej pätine trate je položený rozchodník, ktorý vytvára mäkšie i tichšie prostredie a udržuje vodu v území. Použitých je prvých 5000 štvorcových metrov, dokopy by to malo byť približne 22.500 štvorcových metrov.Vyasfaltovaný je tiež napríklad prvý úsek zo šesťkilometrovej segregovanej cyklotrasy, ktorá bude zároveň osvetlená. Popri Chorvátskom ramene sa tam má vytvoriť bezkolízny priestor medzi pešími a cyklistami. Vytváraný je zároveň priestor na budúce napájanie ďalších cyklotrás na túto cyklotrasu. Finálny tvar začína nadobúdať podľa primátora aj združená zastávka Farského. Za dôležité tiež považuje, že sa podarilo presunúť protitankovú stenu, ktorá stála v trase električkovej trate pri zdravotnom stredisku na Strečnianskej ulici, kde môžu práce pokračovať.S výstavbou trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Väčšina nákladov má byť hradená z eurofondov. Stavba podľa magistrátu od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. O zintenzívnení prác mesto so zhotoviteľom viackrát rokovalo.