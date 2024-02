Vallo: Semafor na Štúrovej vyriešil veľký dopravný problém na nábreží

Bratislava 20. februára (TASR) - Novým semaforom na Štúrovej ulici sa podľa primátora Bratislavy Matúša Valla podarilo vyriešiť posledný veľký dopravný problém na Vajanského nábreží. Konštatuje to na sociálnej sieti. Priemerná jazdná doba je podľa neho porovnateľná s tou pred vlaňajšími zmenami organizácie dopravy na nábreží a zavedení cyklopruhov. Problémom bola dopravná situácia v okolí Šafárikovho námestia smerom k Mostu SNP.



"Prejazdy vozidiel cez križovatku už netrvajú dlhšie ako pred utlmením štorprúdovky cez centrum Starého Mesta. Priemerná jazdná doba cez nábrežie v najhoršej dopravnej špičke je dnes približne päť minút, čiže rovnako ako pred zmenami," uvádza Vallo s tým, že nevznikajú ani radikálne horšie jednotlivé prejazdy, ako to bolo v uplynulých mesiacoch.



Dáta z automatických sčítačov na križovatke zároveň podľa neho ukazujú pokles počtu áut prechádzajúcich cez nábrežie v priemere približne o 34 percent, teda z viac ako 12.000 na vyše 8000 áut denne. Rovnako sa podľa neho nezhoršila ani dopravná situácia na mostoch či obchádzkových trasách. Tým sa podľa primátora potvrdilo, že 70 percent vozidiel pôvodne tranzitujúcich cez nábrežie môže použiť vhodnejšiu trasu, napríklad Einsteinovu ulicu.



"Dnes sa teda už aj na základe dát dá konštatovať, že dopravná situácia na nábreží nie je o nič horšia ako pred realizáciou projektu," odkazuje Vallo v súvislosti s cyklotrasou na nábreží, ktorá sa stretla s pozitívnymi i negatívnymi reakciami.



Problémom zhoršenia dopravnej situácie v okolí Šafárikovho námestia, najmä od Dostojevského radu smerom na Most SNP, bolo podľa magistrátu neregulované napĺňanie nábrežia autami zo Štúrovej ulice. Autá prichádzajúce zo Štúrovej ulice, kde donedávna nebol semafor, sa totiž nepretržite napájali na Vajanského nábrežie. Problém spôsobovali aj autá pripájajúce sa na Dostojevského rad od Pribinovej ulice, ktoré niekedy zapĺňali relatívne krátky priestor medzi Pribinovou ulicou a Šafárikovým námestím.



Priemerná jazdná doba medzi Landererovou a Mostom SNP narástla podľa hlavného mesta približne o štyri minúty, pričom vznikali aj situácie, keď niektoré prejazdy trvali aj výrazne dlhšie. Situáciu sa úpravou signálnych plánov v rámci existujúcej signalizácie na križovatke vyriešiť nepodarilo.