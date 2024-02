Vallo: Tempo prác na stavbe trate v Petržalke je nevyhovujúce

Bratislava 8. februára (TASR) - Napriek tomu, že sa na stavbe električkovej trate v bratislavskej Petržalke, v úseku Jungmannova - Janíkov dvor, pracuje, tempo stavebných prác nie je vyhovujúce. Priznal to primátor Bratislavy Matúš Vallo na štvrtkovom kontrolnom dni. Avizuje preto rokovania so zástupcami zhotoviteľa, od ktorých očakáva zrýchlenie prác. Odkazuje, že magistrát nemá čo skrývať.



"Netajím, že tempo stavby nie je také, aké by som chcel, aby bolo. Dlhé týždne riešim, aby bolo úplne iné. Moje niekoľkotýždňové úsilie vrcholí tento týždeň," skonštatoval Vallo.



Naďalej zatiaľ podľa neho platí dohoda, ktorú má hlavné mesto so zhotoviteľom, a to, že električka by mala jazdiť do konca roka 2024 a stavba by mala byť dokončená v roku 2025. Podľa primátora sa na tom zo strany zhotoviteľa oficiálne nič nemení. Sám však priznal skepsu. "Moja dôvera v to, že sa to naozaj podarí, je v tejto sekunde nízka," poznamenal Vallo.



Napriek tomu, že "cítia oživenie stavby", každý týždeň apelujú na zrýchlenie prác. Podľa primátora sa však snažia hľadať kompromis, nechcú tlačiť tak, že zhotoviteľ odíde. "Tunel Višňové je moja nočná mora. Nechceme mať Višňové v Bratislave," zdôraznil. Pokuty zatiaľ hlavné mesto neudelilo, urobiť tak podľa neho môže počas celej stavby.







Primátor tiež pripomenul, že jeden z najväčších projektov na území hlavného mesta nie je len o samotnej električkovej trati, ale aj o ďalších stavbách a objektoch vrátane segregovanej cyklotrasy. Súčasťou je napríklad deväť križovatiek či viaceré mostné objekty.



Za zdržaním sú podľa neho aj viaceré nepredvídateľné okolnosti. Jednou z nich je napríklad environmentálna záťaž, skládka rôzneho materiálu, pravdepodobne z čias výstavby Petržalky. Vykonané boli sondy, čaká sa na rozbory. Likvidáciu zaplatí pravdepodobne mesto. Pod zdržanie sa podpísal aj plánovaný presun protitankového múru, ktorý stojí v ceste električkovej trate a má sa ako pamätihodnosť Bratislavy zachovať. Pri výkopových prácach objavili viackrát aj nevybuchnutú muníciu.



S výstavbou trate za vyše 70 miliónov eur bez DPH začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka (spoločnosti Aldesa Construcciones Polska a Aldesa Construcciones). Podľa súčasného harmonogramu prác má byť trať vybudovaná do konca septembra 2024.