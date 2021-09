Vallo: To, že D4 nebude priamo napojená na D1, je zlyhanie štátu

Na zábere z dronu výstavba križovatky Ivanka - Sever, kde sa križuje existujúca diaľnica D1 s novovybudovanou diaľnicou D4, v Bratislave 23. februára 2021. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 21. septembra (TASR) - Fakt, že nový diaľničný obchvat (D4/R7) nebude priamo napojený na diaľnicu D1, je obrovským zlyhaním štátu v príprave a realizácii tohto projektu v predošlých rokoch. Vyhlásil to primátor Bratislavy Matúš Vallo. Reagoval tak na margo nedokončenej križovatky diaľnic D1 a D4.Primátor tvrdí, že minimálne už pred piatimi rokmi bolo známe, že toto kľúčové prepojenie sa nebude realizovať v rámci jednej zákazky so zvyškom projektu D4/R7. Je podľa neho nepochopiteľné, že realizácia tohto prepojenia sa začala obstarávať až na konci tohtoročného leta.uviedol Vallo.Deklaruje, že aj keď dosahy nového obchvatu sa priamo týkajú dopravy v Bratislave, hlavné mesto na tento projekt v réžii Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) a ministerstva dopravy prakticky nemalo a nemá žiaden vplyv.vyhlásil primátor.Rozhodujúcim kritériom pre ďalší postup v súvislosti s dostavbou prepojenia diaľnic je z pohľadu bratislavskej samosprávy čas realizácie. Vallo tvrdí, že magistrát bude súčasťou pracovných skupín s ministerstvom dopravy, NDS a Bratislavským samosprávnym krajom a podporí všetky vhodné možnosti na urýchlenie projektu.poznamenal Vallo.Podľa mesta je však zrejmé, že plnohodnotné odľahčenie dopravy v Bratislave vďaka novému obchvatu je stále hudbou budúcnosti. Spojazdnené úseky nového obchvatu D4 však podľa primátora môžu byť bez hlavného napojenia aspoň v nejakej miere prínosom.vysvetlil. Tento tranzit by sa ale musel napojiť späť na súčasnú D1 hneď za Prístavným mostom na takzvanom rondeli Prievoz.podotkol primátor Bratislavy.