Vallo verí, že električka bude na novej trati v Petržalke v máji-júni

Bratislava 27. marca (TASR) - Primátor Bratislavy Matúš Vallo verí, že obyvatelia by sa mohli po novej električkovej trati v bratislavskej Petržalke previezť v máji alebo júni. Uviedol to na štvrtkovom rokovaní bratislavského mestského zastupiteľstva (MsZ).



„Čakáme na dodanie dokumentácií, ktoré treba urobiť a čakáme na prvé povolenia štyroch stavebných úradov. Bavíme sa o kolaudácii. Pevne verím, že v mesiaci máj, v mesiaci jún budú môcť obyvatelia jazdiť na normálnej, legálnej, dokončenej trati,“ skonštatoval Vallo.



V súčasnosti sa na stavbe dokončujú podľa primátora zastávky, osadené sú prvé zábradlia a čaká sa na prístrešky. Dôležité tiež podľa neho je, aby boli hotové všetky chodníky a cesty súvisiace s touto infraštruktúrou. Čakalo sa tiež na vhodné počasie na asfaltovanie, aktuálne sa už druhý týždeň podľa primátora asfaltuje. K dokončeniu sa blížia aj práve na novej cyklotrase pozdĺž celej električkovej trate.



„Stavba je dnes viac o povoleniach ako o tom, aby sa dokončila fyzicky. Tam je to tempo, myslí si, veľmi dobré,“ poznamenal Vallo.



S výstavbou trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Stavba podľa magistrátu od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. O zintenzívnení prác mesto so zhotoviteľom viackrát rokovalo.



Prvá skúšobná električka prešla po trati vlani v decembri, a to po viac ako troch rokoch od začiatku výstavby. Hlavné mesto viackrát deklarovalo, že robí všetko preto, aby bola električka do prevádzky spustená na jar.



Projekt petržalskej električkovej radiály by mal byť úplne dokončený do 15. augusta. Vyplýva to z rozhodnutia Bratislavského samosprávneho kraja ako špeciálneho stavebného úradu pre mestské dráhy, ktorým povolil zmenu stavby pred dokončením. Stavebníkovi, ktorým je hlavné mesto, predĺžil na jeho žiadosť lehotu na dokončenie stavby. Projekt je financovaný z eurofondov.