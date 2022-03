Vallo: Veríme, že v sobotu už bude Slavín riadne vyčistený

Bratislava 7. marca (TASR) - Vojenský pamätník Slavín v Bratislave, ktorého časť minulý týždeň niekto pomaľoval žltou a modrou farbou, by mal byť už v sobotu (12. 3.) riadne vyčistený. Na sociálnej sieti tento odhad uviedol bratislavský primátor Matúš Vallo.



"Mesto zorganizovalo potrebné verejné obstarávanie, ktoré nám nariaďuje zákon, ponuky vyhodnotíme v utorok (8. 3.) a čistiace práce budú podľa harmonogramu prebiehať od stredy do piatka (9. - 11. 3.). Veríme, že v sobotu bude Slavín riadne vyčistený," uviedol primátor.



Pripomína, že Slavín je národnou kultúrnou pamiatkou a na základe vyjadrenia krajského pamiatkového úradu sa môžu práce realizovať pod dohľadom reštaurátora so špecializáciou na kameň.



Neznámy páchateľ natrel modrou a žltou farbou schody, stĺpy pamätníka Slavín, ako aj priestor pred ním. Polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovania cudzej veci.