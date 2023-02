Vallo:Vláda zobrala BA ďalšie milióny eur, tentoraz na kotol spaľovne

Bratislava 1. februára (TASR) - Mesto Bratislava prišlo tohtotýždňovým rozhodnutím vlády o ďalších 14,3 milióna eur na najbližšie dva roky. Upozornil na to primátor hlavného mesta Matúš Vallo, podľa ktorého boli financie určené na nový kotol bratislavskej spaľovne odpadu. Vláde je podľa jeho slov úplne jedno, ako bude vyzerať život v hlavnom meste. "Voči požiadavkám a prosbám samospráv sú slepí a hluchí, akoby vôbec nevedeli pochopiť, že samosprávy sú už na pokraji kolapsu," vyhlásil.



Bratislava prostredníctvom svojej mestskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) vyrába elektrickú energiu z kotla, v ktorom likviduje odpad. Túto energiu mesto roky predávalo súkromnému odberateľovi za cenu, ktorá bola pre mesto nevýhodná. "My sme urobili novú súťaž a získali sme odberateľa, ktorý má našej spoločnosti OLO platiť v tomto roku 440 eur za MWh a v nasledujúcom roku 230 eur za MWh takto vyrobenej elektrickej energie," priblížil primátor.



Vďaka tomu malo OLO, a teda mesto, získať celkovo 23,6 milióna eur len počas najbližších dvoch rokov. Príjmy z predaja energie mali byť použité na vybudovanie ďalšieho kotla. "Vďaka ktorému by Bratislava mohla ešte lepšie zhodnocovať odpad na energiu, čo je mimoriadne dôležité aj z pohľadu životného prostredia," podotkol Vallo. Zároveň by sa vyrobené teplo použilo na vykurovanie tretiny bratislavských domácností.



Vallo tvrdí, že na dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) i ďalších vo vláde apeloval, aby príjmy mesta už viacej neohrozovali. "V utorok (31. 1.) rozhodli, že všetky príjmy z predaja elektrickej energie, ktorá je vyrobená využitím odpadu, budú nad úrovňou 100 eur za MWh zdanené sadzbou 90 percent. Inými slovami, väčšinu týchto príjmov, konkrétne 14,3 milióna eur, bude OLO, a teda mesto, musieť odviesť do štátneho rozpočtu," spresnil primátor. Elektrická energia sa pritom, ako poznamenal, z odpadu vyrába len v Bratislave a Košiciach.



"Legislatívna smršť" v závere minulého roka podľa šéfa bratislavskej samosprávy poškodila hlavné mesto viac ako dva posledné roky kríz dokopy a spolu prišlo už o 55 miliónov eur len na najbližší rok. Vallo vláde vyčíta, že odmietla mestskému Dopravnému podniku Bratislava férovo kompenzovať milióny eur vo výpadkoch v príjmoch pre pandémiu ochorenia COVID-19 tak, ako ich kompenzovala iným dopravcom. Rovnako aj to, že prostredníctvom daňového bonusu obrala Bratislavu o desiatky miliónov eur.



"Len ťažko sa potom ubrániť pocitu, že vláda má nulový záujem o Bratislavu, nulový záujem o zlepšenie životného prostredia a že hlavné mesto je jej ukradnuté," skonštatoval Vallo.