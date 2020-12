Vallo: Všetci si želáme, aby bol nový rok zdravší a radostnejší

Bratislava 31. decembra (TASR) - Všetci si želajú, aby bol nový rok zdravší, bezpečnejší a radostnejší. Skonštatoval to primátor hlavného mesta Matúš Vallo na sociálnej sieti.



Poukázal na to, že všetci chcú, aby sa vymenilo spoločné strádanie za spoločnú radosť pri hudbe, v divadle a spoločnosti blízkych. Ľudia si tiež želajú, aby mohli opäť cestovať a stretávať sa bez obáv z nakazenia. Vallo si praje, aby sa ľudia mohli v nastávajúcom roku tešiť z nasledujúceho dňa a nezobúdzať sa s obavou, čo im prinesie.



"Prajeme si šťastnejší nový rok a urobme k tomu dnes ten najdôležitejší krok – zostaňme doma! Nech to naše klasické novoročné 'na zdravie' dnes dostane adekvátny obsah," uviedol primátor.