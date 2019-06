Vallo: Začala sa nová éra, ako sa Bratislava postará o svoj priestor

Uvedomuje si, že aby bola regulácia parkovania v Bratislave úspešná, je potrebný väčší počet mestských policajtov i zlepšenie možností kontroly parkovania mestskou políciou.

Bratislava 27. júna (TASR) – V Bratislave sa začala nová éra, ako sa bude mesto vedieť postarať o svoj verejný priestor. Na margo vo štvrtok jednohlasne schváleného zavedenia parkovacej politiky to vyhlásil bratislavský primátor Matúš Vallo.



Primátor tvrdí, že pôjde o reguláciu, ktorá pomôže, aby sa Bratislavčanom žilo lepšie. "Čaká nás obrovský kus práce, aby sme prichystali jednotlivé zóny spolu s mestskými časťami a aby to vo finále na konci roka 2020 či začiatkom roka 2021 bolo dobre pripravené," skonštatoval. Kým vstúpi parkovacia politika do platnosti, čo má byť začiatkom roka 2021, Vallo očakáva ešte veľa problémov. Parkovacia politika sa zdá byť podľa neho jednoduchá, lebo funguje v iných mestách, ale "našiť ju" na Bratislavu, vidí ako komplikované. "Určite budú diskusie medzi mestom a mestskými časťami, ako majú vyzerať dané zóny a najväčšou vecou bude, ako ľuďom povedať, že keď porušia pravidlo, budú musieť zaplatiť pokutu," podotkol primátor.



Uvedomuje si, že aby bola regulácia parkovania v Bratislave úspešná, je potrebný väčší počet mestských policajtov i zlepšenie možností kontroly parkovania mestskou políciou prostredníctvom inštitútu objektívnej zodpovednosti. "Bez viac mestských policajtov, bez viac peňazí do mestskej polície a bez väčších právomocí mestskej polície to nebude fungovať," uviedol Vallo. Tvrdí, že budú pracovať na tom, aby mala mestská polícia viac policajtov a s ministerstvom vnútra už rokujú o zavedení inštitútu objektívnej zodpovednosti aj pre mestskú políciu.



Mestský poslanec, starosta Jaroviec a šéf dopravnej komisie Jozef Uhler je presvedčený, že nebyť rôznych, možno aj zlých pokusov v minulosti, tak vo štvrtok by parkovacia politika nebola schválená. "Je iná v tom, že zohľadňuje väčšinu životných situácií, ktorým sa vyhovieť dalo. Ako ľudia používajú autá cez deň, kde jazdia, koho potrebujú voziť, za kým potrebujú ísť. Snažili sme sa zohľadniť všetko, čo sa len dalo," povedal. Mestský poslanec a starosta Ružinova Martin Chren uviedol, že jeho mestská časť nutne potrebuje parkovaciu politiku. "Aby však celý systém fungoval, v najbližšom roku je potrebné doriešiť vyrovnanie účelových komunikácií, zaviesť objektívnu zodpovednosť pre mestskú políciu," vymenoval s tým, že je taktiež potrebné doriešiť fungovanie "systému merania času".



Starosta Záhorskej Bystrice a mestský poslanec Jozef Krúpa upozornil, že by bolo naivné si myslieť, že hneď teraz alebo v roku 2021 bude všetko v poriadku a parkovacia politika bude ideálna. "Nebude, ale dá prvotný základ, aby sa začali budovať záchytné parkoviská, parkovacie domy a aby život v Bratislave, pokiaľ ide o dopravu, získal jasné rámcové pravidlá," povedal. Mestská poslankyňa a starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová podotkla, že v ich mestskej časti už majú rezidenčné parkovanie vo viacerých zónach a aj súkromnú parkovaciu politiku, ktorá ostáva platiť do roku 2026. Mestský poslanec a starosta Petržalky Ján Hrčka povedal, že do 2021 bude mesto a mestské časti pripravovať systém, zbierať a vyhodnocovať dáta a snažiť sa otestovať si teórie.