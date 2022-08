Vallo: Zachovanie zdravotníckej funkcie Polikliniky Tehelná je kľúčové

Na snímke primátor Bratislavy Matúš Vallo počas tlačovej konferencie. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 24. augusta (TASR) - Zachovať zdravotnícku funkciu Polikliniky Tehelná v bratislavskom Novom Meste je kľúčové. Zdôraznil to primátor Bratislavy Matúš Vallo na stretnutí s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽANO). Tému rokovania bola dostupnosť zdravotnej starostlivosti v Bratislave.napísal na sociálnej sieti Vallo.Predaj budovy polikliniky vyvoláva podľa primátora obavy, že by sa dostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti v tejto časti mesta mohla zhoršiť.doplnil Vallo. Podobné obavy v tejto veci vyjadril pred časom aj starosta Nového Mesta Rudolf Kusý, ktorý rovnako ako Vallo ohlásil kandidatúru na primátora hlavného mesta v tohtoročných komunálnych voľbách.Spoločnosť MH Manažment, nástupnícka organizácia po zaniknutom Fonde národného majetku SR, už viackrát deklarovala, že príchodom nového vlastníka sa nezmení ani jedna nájomná zmluva a nezruší sa ani jedna ambulancia. Pozornosť upriamuje aj na to, že kupujúci je povinný užívať alebo prenajímať priestory budovy len na tie účely, na ktoré bola budova skolaudovaná.Pripomenula tiež, že v prvom kole ponúkla budovu subjektom, ktoré by o jej prevádzku mohli mať záujem. Okrem rezortu zdravotníctva aj Bratislavskému samosprávnemu kraju, hlavnému mestu i mestskej časti. Žiaden z nich záujem podľa spoločnosti neprejavil, preto pristúpila k jej predaju verejnou súťažou. Na zastavenie predaja dôvod nevidí.Verejná súťaž na predaj Polikliniky Tehelná bola vyhlásená začiatkom júla. Východisková kúpna cena bola znaleckým posudkom stanovená na 14.770.000 eur s DPH. Ponuky je možné predkladať do 20. septembra. Proti jej odpredaju vznikla medzičasom aj petícia, za jej záchranu a zveľadenie bojuje občianska iniciatíva Za zachovanie Polikliniky Tehelná.